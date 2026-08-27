Transformasi Digital Indonesia Makin Cepat, Edge Cloud Jadi Kebutuhan Baru

Synnex Metrodata Indonesia akan membawa platform programmable edge cloud Fastly ke sejumlah industri utama. (Dok. Synnex)
JawaPos.com - Percepatan transformasi digital Indonesia dorong kebutuhan infrastruktur teknologi lebih kuat. Organisasi makin andalkan aplikasi, API, dan cloud seiring adopsi AI yang meluas.
Kebutuhan edge cloud juga meningkat. Teknologi ini memproses konten dan keputusan keamanan lebih dekat ke pengguna untuk tekan latensi dan tingkatkan keamanan.
PT Synnex Metrodata Indonesia lihat peluang besar dalam teknologi edge cloud. Mereka bekerja sama dengan Fastly, platform edge-cloud global, memperluas akses teknologi ini di Indonesia.
Synnex Metrodata Indonesia bawa platform programmable edge cloud Fastly ke perbankan, ritel, telko, dan perusahaan digital-native. Dukungan diberikan mulai pre-sales hingga layanan post-sales dan pengembangan mitra.
Indonesia alami pertumbuhan ekonomi digital pesat. Pasar transformasi digital diperkirakan tumbuh dengan CAGR 19,11 persen selama 2026–2031, membuka peluang besar.
Penggunaan cloud, aplikasi digital, API, dan AI ikut meningkat. Tantangan muncul karena ancaman siber makin kompleks. Organisasi harus jaga keamanan tanpa korbankan kecepatan dan keandalan layanan.
“Hal ini terjalin pada saat yang krusial, di mana organisasi-organisasi di Indonesia sedang memprioritaskan investasi di bidang data dan keamanan siber, akan memungkinkan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memanfaatkan solusi edge cloud, content delivery, dan solusi keamanan kelas dunia,” kata Lie Heng, Direktur Synnex Metrodata Indonesia.
Perusahaan di Indonesia kini bisa akses solusi Fastly meliputi content delivery berperforma tinggi, keamanan aplikasi dan API, edge computing, dan observabilitas.
Teknologi ini dibangun di atas arsitektur edge yang dapat diprogram. Ini memungkinkan pemrosesan konten dan keamanan lebih dekat ke pengguna sehingga kurangi latensi dan tingkatkan keandalan.
Pemanfaatan teknologi edge cloud berikan manfaat besar. Ini meliputi percepatan kinerja situs dan aplikasi, penguatan perlindungan dari serangan siber, serta pengurangan downtime dan peningkatan ketahanan layanan.
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Jawa Pos
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