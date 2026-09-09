Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

PSV Eindhoven diunggulkan meraih kemenangan saat menjamu Shakhtar Donetsk pada laga pembuka League Phase Liga Champions 2026/2027. (PSV)
JawaPos.com — PSV Eindhoven diprediksi mampu mengamankan tiga poin saat menjamu Shakhtar Donetsk pada matchday pertama League Phase Liga Champions 2026/2027 di Philips Stadium, Kamis (10/9/2026) pukul 23.45 WIB.
PSV Eindhoven datang dengan modal kuat setelah meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang di Eredivisie, sementara Shakhtar Donetsk juga mengoleksi empat kemenangan dari lima laga liga domestik.
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PSV Eindhoven memiliki peluang besar memulai kiprah Liga Champions 2026/2027 dengan kemenangan setelah tampil konsisten di kompetisi domestik.
Tim asuhan Peter Bosz memenangkan empat dari lima pertandingan awal Eredivisie musim ini dan menempati posisi kedua klasemen setelah menang 3-1 di markas Ajax pada akhir pekan.
Kemenangan tersebut melanjutkan momentum positif PSV Eindhoven setelah sebelumnya menghancurkan Utrecht dengan skor 6-1.
Performa tersebut menjadi modal penting bagi Boeren untuk menghadapi Shakhtar Donetsk yang juga datang dengan kepercayaan diri tinggi.
Secara historis, PSV Eindhoven memang tidak memiliki catatan bagus pada laga pembuka Liga Champions.
Mereka menelan kekalahan dalam lima pertandingan matchday pertama terakhir, sedangkan kemenangan terakhir pada laga pembuka terjadi pada musim 2015/2016 ketika menundukkan Manchester United 2-1 di kandang.
Masalah lain terlihat dari performa PSV Eindhoven di kandang dalam kompetisi Eropa.
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