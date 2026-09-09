Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

Ilustrasi penembakan. (Pixabay/Antara)
JawaPos.com - Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz mengonfirmasi peristiwa penembakan terhadap rombongan pegawai Badan Pangan di Kampung Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Akibat penembakan itu, dilaporkan 3 orang tewas di tempat kejadian. Sejauh ini, belum diketahui pasti kronologi peristiwa penembakan tersebut.
Namun, Satgas Operasi Damai Cartenz memastikan jumlah korban 3 orang. Tidak ada korban lainnya.
”Betul kejadiannya, (korban meninggal) 3 itu saja,” ungkap Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombespol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi pada Rabu (9/9).
Berdasar informasi yang beredar di media sosial (medsos), peristiwa penembakan terjadi sore tadi sekitar pukul 15.47 WIT.
Saat itu, 8 orang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya melintas di Kampung muliama.
Mereka disebutkan tengah mendistribusikan bantuan pangan beras kepada warga setempat.
Rombongan itu kemuadian diadang dan ditembaki oleh orang tidak dikenal yang diduga adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).
”Kronologi (kejadian) masih kami dalami, kami belum bisa pastikan (pelaku) KKB atau bukan,” imbuh Yusuf.
Pasca peristiwa tersebut, Satgas Operasi Damai Cartenz fokus mengevakuasi para korban dari lokasi kejadian. Yusuf memastikan seluruhnya sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.
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