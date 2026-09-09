Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

JawaPos.com — Sporting Lisbon diprediksi mengalahkan Galatasaray dengan skor 2-0 pada matchday pertama Liga Champions di Estadio Jose Alvalade, Kamis (10/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Sporting Lisbon sedang dalam tren empat kemenangan beruntun, sementara Galatasaray punya catatan buruk saat bertandang di kompetisi Eropa dan kemungkinan kehilangan Victor Osimhen.

Sporting Lisbon memang mengawali kompetisi domestik musim ini dengan hasil kurang meyakinkan setelah ditahan Estrela Amadora 2-2.

Namun, hasil tersebut langsung ditebus pasukan Rui Borges dengan empat kemenangan beruntun di semua kompetisi sebelum menjamu Galatasaray.

Produktivitas menjadi salah satu alasan utama Sporting Lisbon lebih diunggulkan.

Dalam rangkaian empat kemenangan tersebut, mereka mampu mencetak sedikitnya dua gol dalam empat pertandingan, termasuk kemenangan telak 4-0 atas Rio Ave dan kemenangan 3-0 dalam salah satu laga sebelumnya.

Performa lini belakang Sporting Lisbon juga mulai menunjukkan perkembangan.

Setelah mencatat clean sheet pertama musim ini ketika menang 4-0 atas Rio Ave, mereka kembali tidak kebobolan saat mengalahkan Nacional dengan skor 2-0 pada akhir pekan.