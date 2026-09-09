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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 9 September 2026 | 13.41 WIB

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

Fenerbahce menghadapi Roma pada laga Liga Champions di Sukru Saracolglu Stadium. Duel dua tim yang lama absen dari kompetisi elite Eropa ini diprediksi berlangsung sengit. (Roma) - Image

Fenerbahce menghadapi Roma pada laga Liga Champions di Sukru Saracolglu Stadium. Duel dua tim yang lama absen dari kompetisi elite Eropa ini diprediksi berlangsung sengit. (Roma)

JawaPos.com — Fenerbahce dan Roma akan berduel pada matchday pertama Liga Champions di Sukru Saracolglu Stadium, Kamis (10/9/2026) pukul 23.45 WIB, dengan kedua tim sama-sama kembali ke panggung elite Eropa setelah absen cukup lama.

Fenerbahce mengakhiri penantian 18 tahun, sedangkan Roma kembali setelah tujuh tahun, sehingga laga diprediksi berlangsung sengit dan berakhir 2-2.

Fenerbahce akhirnya kembali ke Liga Champions

Fenerbahce akhirnya memastikan tempat di fase utama Liga Champions setelah melewati perjalanan panjang di babak kualifikasi, sekaligus mengakhiri penantian selama 18 tahun.

Klub Turki itu harus melewati Gornik Zabrze, Sturm Graz, hingga Lyon sebelum memastikan tiket ke fase liga.

Perjalanan tersebut terasa semakin penting setelah Fenerbahce sembilan kali gagal melewati kualifikasi sejak terakhir kali tampil pada 2008.

Musim lalu, mereka juga tersingkir di tangan Benfica yang kemudian berujung pada kepergian Jose Mourinho dan kedatangan Domenico Tedesco.

Ismail Kartal kemudian dipercaya menangani Fenerbahce dan berhasil membawa tim melewati tiga putaran kualifikasi.

Namun, awal kompetisi domestik justru belum berjalan mulus karena Fenerbahce kalah dari Genclerbirligi pada laga pembuka Super Lig.

Fenerbahce memang langsung merespons dengan dua kemenangan beruntun, tetapi kekalahan kembali datang pada Minggu ketika mereka tumbang di kandang sendiri melawan rival lama Besiktas.

Editor: Banu Adikara
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