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Nanda Prayoga
Selasa, 8 September 2026 | 00.02 WIB

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

BYD M6 diduga terlibat kecelakaan maut di arah Puri Indah Mall, Jakarta Barat. (X: @adarwis). - Image

BYD M6 diduga terlibat kecelakaan maut di arah Puri Indah Mall, Jakarta Barat. (X: @adarwis).

JawaPos.com - BYD M6 diduga terlibat kecelakaan maut di arah Puri Indah Mall, Jakarta Barat. Hal ini menjadi bahan perbincangan di media sosial dan diunggah oleh akun X @adarwis pada Senin (7/9).

Meski begitu, belum jelas kapan tepatnya terjadi kecelakaan. Dalam narasi akun tersebut, mobil listrik BYD M6 dikabarkan mengalami error sehingga tak bisa direm.

“Mobil ngegas terus akhirnya nabrak trotoar dan tiang listrik menimpa pengendara motor dan kesetrum, akhirnya memakan Korban 8 orang Meninggal!? Katanya Mobil Listrik M6,” tulis narasi akun tersebut.

Sontak, unggahan tersebut mendapat beragam komentar netizen. Salah satunya dari @Juna401 yang mengungkapkan ada korban, ibu dan balita.

“Ini yang katanya salah dua korbanya ibu dan balitanya ya, ngeri gan. Dan orang-orang disitu dikit yang bantu evakuasi malah banyakan yang videoin,” kata @Juna401.

Bahkan, ada netizen yang mengira-ngira penyebab mobil listrik M6 mengalami kecelakaan. “Antara beneran eror atau memang kaget baru bawa EV,” ungkap @Indrovertt.

Di sisi lain, JawaPos.com telah mencoba menghubungi pihak BYD untuk mendapatkan keterangan. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi.

3 Tewas

Kepolisian memaparkan kronologi kecelakaan beruntun yang menewaskan tiga orang dan empat orang luka-luka di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar), Sabtu sore (5/8).

"Peristiwa kecelakaan beruntun ini bermula saat minibus BYD berpelat B 2703 BNA yang dikemudikan Karsono melaju dari arah selatan menuju utara," kata Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Editor: Bintang Pradewo
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