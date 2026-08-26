Migrasi ke Cloud Makin Diminati, Apa Manfaatnya bagi Perusahaan?

JawaPos.com - Migrasi ke cloud kini menjadi salah satu langkah perusahaan untuk membuat sistem teknologi lebih fleksibel dan siap menghadapi kebutuhan digital yang terus berkembang. Namun, prosesnya tidak sekadar memindahkan data dari server lama ke internet. Pada perusahaan besar, migrasi cloud menyangkut aplikasi dan sistem yang digunakan setiap hari. Karena itu, perpindahan harus dilakukan bertahap agar layanan tetap berjalan tanpa mengganggu operasional bisnis.

Hal itu terlihat dalam proyek migrasi cloud untuk salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Dalam proyek tersebut, IDstar membantu memindahkan berbagai aplikasi dan sistem penting ke lingkungan cloud.

Mengapa perusahaan pindah ke cloud?

Sederhananya, cloud memungkinkan perusahaan menggunakan infrastruktur teknologi tanpa harus selalu menambah dan mengelola sendiri perangkat server. Kapasitasnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Ketika bisnis berkembang dan penggunaan sistem meningkat, kapasitas bisa ditambah. Inilah salah satu alasan cloud semakin banyak digunakan dalam transformasi digital.

Namun, untuk perusahaan besar, proses perpindahannya cukup kompleks karena berbagai aplikasi dan sistem biasanya saling terhubung.

Karena itu, migrasi dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk penyesuaian sistem, pengujian, serta memastikan layanan tetap berjalan setelah dipindahkan.

Proyek migrasi tersebut melibatkan hampir 200 profesional IT, mulai dari pengelola proyek, perancang sistem, teknisi hingga tim pengujian.

Keterlibatan banyak tenaga menunjukkan bahwa migrasi cloud bukan sekadar pekerjaan memindahkan data. Setiap sistem harus diperiksa agar tetap berfungsi dan tidak mengganggu aktivitas perusahaan.