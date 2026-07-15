Mengejutkan! 2 Kemampuan Manusia ini Tak akan Bisa Disaingi AI, Ungkap Google Cloud

JawaPos.com - Vice President Customer Engineering Google Cloud Asia Pacific Moe Abdula mengungkapkan dua kemampuan manusia yang tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi baru, termasuk kecerdasan artifisial (AI).

Menurut Moe, sejumlah kemampuan dasar yang dimiliki manusia tidak pernah tergantikan meski melewati berbagai gelombang perkembangan teknologi dan diperkirakan akan tetap relevan di era AI.

"Saya pikir ada keterampilan manusia yang akan bertahan, dan mereka telah melewati semua pergeseran teknologi di masa lalu. Kemampuan kita untuk memiliki empati dan koneksi adalah hal yang sangat manusiawi," kata Moe saat diwawancara usai acara taklimat media yang digelar Google Cloud di Jakarta, Rabu (15/7).

Ia menjelaskan kemampuan untuk memahami emosi, merasakan kondisi orang lain, serta memberikan respons yang tepat dalam interaksi sosial merupakan aspek yang sulit digantikan teknologi.

Sebagai contoh, Moe menjelaskan petugas kepolisian yang harus berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai situasi.

Menurut dia, kemampuan polisi dalam meredakan ketegangan, memahami kondisi seseorang, hingga membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat membutuhkan penalaran dan empati yang merupakan karakteristik manusia.

"Keterampilan memahami bagaimana meredakan ketegangan, memahami kondisi, dan membantu seseorang memahami apa yang benar atau salah adalah hal yang sangat manusiawi," ujarnya.

Moe menilai kemampuan tersebut menjadi alasan mengapa beberapa profesi akan sulit terdampak atau tergantikan oleh AI, terutama yang membutuhkan penalaran dan perasaan manusia.