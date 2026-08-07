Serangan Siber Tembus 1,52 Miliar Kali, Penipuan Digital Capai Rp 7,5 Triliun

Ilustrasi serangan siber mengintai ponsel. (We Live Security)
JawaPos.com - Ancaman kejahatan siber di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang semester I 2026, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada 1,52 miliar serangan siber di Indonesia.
Selain menyasar sistem digital milik perusahaan dan instansi, serangan siber kini juga semakin banyak berdampak pada masyarakat.
Baik melalui pencurian data pribadi, pengambilalihan akun, hingga penipuan yang menyebabkan kerugian finansial.
Besarnya risiko tersebut membuat perlindungan terhadap transaksi digital semakin menjadi perhatian.
Di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di layanan keuangan digital, berbagai pihak mulai menilai bahwa mitigasi risiko tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan digital.
Tetapi juga harus berupa perlindungan finansial apabila pengguna menjadi korban kejahatan siber.
Menurut BSSN, dari 1,52 miliar serangan siber sepanjang semester I 2026, mayoritas berupa malicious software atau malware yang kini dinilai semakin adaptif dan lebih sulit dideteksi oleh sistem keamanan konvensional.
Peningkatan ancaman serangan siber tersebut turut berdampak pada sektor keuangan digital.
Modus seperti phishing, pencurian kredensial, hingga pengambilalihan akun (account takeover) menjadi metode yang kerap digunakan pelaku untuk mengakses rekening maupun layanan keuangan milik korban.
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Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Center (IASC) turut mencatat telah menerima 608 ribu laporan penipuan siber sejak November 2024 hingga Juni 2026.
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