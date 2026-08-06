Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

John Herdman dituntut membawa Timnas Indonesia bangkit saat menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com — Timnas Indonesia diprediksi mampu mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Kallang, Jumat (7/8/2026) pukul 20.00 WIB.
Kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan John Herdman untuk memastikan langkah ke semifinal setelah sebelumnya kalah 0-3 dari Vietnam.
Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Singapura karena hasil imbang belum cukup untuk memastikan tiket semifinal Piala AFF 2026.
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Skuad Garuda saat ini berada di posisi ketiga Grup A dengan enam poin dari tiga pertandingan, sedangkan Vietnam dan Singapura mengoleksi tujuh poin.
Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Singapura menjadi laga hidup mati bagi Thom Haye dan kawan-kawan.
Jika menang, Timnas Indonesia akan mengumpulkan sembilan poin dan otomatis melewati Singapura, sementara posisi akhir di grup masih bergantung pada hasil pertandingan Vietnam melawan Kamboja yang digelar bersamaan.
Sebaliknya, hasil imbang hanya membuat Timnas Indonesia mengoleksi tujuh poin. Kondisi itu membuat peluang lolos sangat kecil karena Singapura tetap unggul secara head to head jika kedua tim memiliki jumlah poin yang sama.
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Tekanan semakin besar setelah Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-3 dari Vietnam.
Padahal, skuad Garuda sebelumnya mampu meraih kemenangan atas Kamboja dan Timor Leste sehingga sempat berada di jalur positif untuk melaju ke fase gugur.
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