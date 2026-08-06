Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

JawaPos.com - Temuan ratusan senjata api (senpi) di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan (Jaksel) mengejutkan banyak pihak.

Aparat kepolisian dari Polres Metro Jaksel memastikan sudah bergerak. Sejumlah fakta terkuak pasca laporan polisi resmi dilayangkan.

Hermawanto sebagai penasehat hukum pelapor menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan senpi yang ditemukan di salah satu ruang sekolah sebanyak 995 pucuk. Terdiri atas 776 pucuk Air Rifle, 215 pistol, 4 senapan kaliber 4,5. Tidak hanya senpi, turut ditemukan amunisi di sekolah tersebut pada 10-11 Juli lalu.

”Hampir satu bulan yang lalu kami menemukan ada 995 pucuk senjata api (di sekolah itu),” ucap Hermawanto kepada awak media pada Kamis (6/8).

Bukan hanya ratusan senpi, turut didapati narkoba dan kaset DVD porno setelah penggeledahan dilakukan pada Rabu malam (5/8).

Berdasar informasi yang sampai kepada awak media, turut ditemukan pula senapan serbu AK-47. Menurut Hermawanto, barang-barang itu ditemukan di ruangan mantan ketua yayasan berinisial IWD.

”Ruangan (IWD) yang saya bongkar itu, ruangan yang kita temukan (barang bukti) semuanya di situ,” imbuhnya.

Menurut Staf Ahli Ketua Pembina Yayasan Untung Sangaji, IWD dipecat dari jabatannya karena diduga menyalahgunakan uang untuk kepentingan pribadi.