Berkat Bima Mobile, Bank Jateng Raih JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026

JawaPos.com – Bank Jateng meraih penghargaan JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 dalam kategori Top Digital Application – Regional Banking. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas inovasi layanan digital Bank Jateng melalui aplikasi Bima Mobile.

Kepala Divisi Digital Innovation Bank Jateng, Yulius Ardita, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pengakuan terhadap komitmen Bank Jateng dalam menghadirkan layanan perbankan digital yang menjawab kebutuhan masyarakat.

"Atas nama Direksi dan seluruh insan Bank Jateng, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas penghargaan Digital Excellent Award 2026 – 'Akselerasi Ekonomi Digital Indonesia 2026', dalam kategori Regional Bank, yang diberikan kepada Bank Jateng atas layanan Bima Mobile," ujar Yulius, Kamis (30/7).

Ia menegaskan, penghargaan tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus bentuk pengakuan atas upaya Bank Jateng menghadirkan layanan perbankan digital yang semakin mudah, aman, cepat, dan relevan.

"Penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus bentuk pengakuan atas komitmen Bank Jateng dalam menghadirkan layanan perbankan digital yang semakin mudah, aman, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Yulius menjelaskan, Bima Mobile tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi Bank Jateng dalam memperluas inklusi keuangan serta mendorong transformasi transaksi digital.

"Bagi kami, Bima Mobile bukan hanya sebuah aplikasi perbankan, tetapi juga bagian dari upaya Bank Jateng untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat transaksi digital masyarakat, serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital, khususnya di Jawa Tengah," ungkapnya.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut dipersembahkan kepada seluruh nasabah, mitra kerja, pemegang saham, regulator, dan seluruh insan Bank Jateng yang terus berkontribusi dalam menghadirkan inovasi layanan.

"Penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh nasabah, mitra kerja, pemegang saham, regulator, serta seluruh insan Bank Jateng yang terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik," tuturnya.