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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 5 Agustus 2026 | 23.32 WIB

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bersiap berebut gelar juara pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. (Persib, Piala Presiden) - Image

Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bersiap berebut gelar juara pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. (Persib, Piala Presiden)

JawaPos.com - Prediksi Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8), mengarah pada kemenangan Green Force dengan skor 0-1.

Persib dan Persebaya sama-sama sempurna di turnamen piala presiden ini, tetapi hanya memiliki waktu pemulihan 48 jam setelah semifinal yang bisa membuat duel berlangsung ketat hingga akhir laga.

Persib Bandung Punya Rekor Bagus, Persebaya Surabaya Sedang Percaya Diri

Prediksi Persib Bandung vs Persebaya Surabaya tidak bisa dilepaskan dari rekor pertemuan kedua tim yang lebih menguntungkan Persib Bandung.

Dalam sembilan pertemuan terakhir di semua kompetisi, Persib Bandung mampu delapan kali menang atas Persebaya Surabaya. Namun, lima pertemuan terakhir menunjukkan persaingan mulai lebih berimbang.

Persib Bandung menang tiga kali, Persebaya Surabaya sekali menang, dan satu laga berakhir imbang, termasuk skor 2-2 pada pertemuan terakhir di Super League 2025-26.

Kondisi tersebut membuat prediksi final Piala Presiden 2026 tidak bisa hanya mengandalkan statistik masa lalu.

Persebaya Surabaya bersama Bernardo Tavares menunjukkan kekuatan berbeda setelah selalu meraih kemenangan dalam empat pertandingan Piala Presiden 2026.

Perjalanan Green Force menuju final juga berlangsung konsisten. Persebaya Surabaya mengalahkan Persija Jakarta 1-0, PSMS Medan 1-0, Port FC 2-1, dan Arema FC 1-0, dengan total lima gol dan hanya kebobolan satu kali.

Jadwal Mepet Jadi Ancaman Persib Bandung dan Persebaya Surabaya

Final Piala Presiden 2026 berpotensi menjadi duel ketahanan fisik karena Persib Bandung dan Persebaya Surabaya sama-sama bermain di semifinal pada Selasa (4/8).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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