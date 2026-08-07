Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

JawaPos.com - Timnas Indonesia diprediksi mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8). Kemenangan akan menjaga peluang skuad Garuda merebut tiket semifinal.

John Herdman diperkirakan melakukan sejumlah perubahan setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Pertandingan Singapura vs Timnas Indonesia menjadi penentuan penting bagi perjalanan skuad Garuda di Piala AFF 2026.

Setelah sebelumnya meraih kemenangan 5-1 atas Kamboja dan 3-0 atas Timor Leste, kekalahan telak dari Vietnam membuat pertandingan terakhir Grup A memiliki tekanan lebih besar.

Mengapa John Herdman Diprediksi Ubah Komposisi Pemain? John Herdman diperkirakan melakukan evaluasi terhadap komposisi pemain, terutama untuk memperbaiki organisasi pertahanan Timnas Indonesia.

Kekalahan 0-3 dari Vietnam menjadi alarm bagi pelatih asal Inggris tersebut untuk menjaga kerapatan formasi tanpa mengorbankan kekuatan serangan.

Posisi penjaga gawang menjadi salah satu yang menarik perhatian karena Nadeo Argawinata selalu menjadi pilihan utama dalam dua pertandingan kandang.

Kiper berusia 29 tahun itu sudah kebobolan empat gol, masing-masing satu ketika menghadapi Kamboja dan tiga saat Timnas Indonesia berjumpa Vietnam.

Cahya Supriadi menawarkan opsi berbeda setelah tampil meyakinkan ketika dipercaya menjaga gawang Timnas Indonesia saat menang 3-0 atas Timor Leste.