Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

JawaPos.com — Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 hingga babak kedua berakhir dalam final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).

Hasil tersebut membuat perebutan gelar juara harus dilanjutkan ke babak extra time setelah Ramadhan Sananta dan Patricio Matricardi mencetak gol pada babak pertama.

Ramadhan Sananta Bawa Persebaya Surabaya Unggul Persebaya Surabaya berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-20 melalui Ramadhan Sananta yang memanfaatkan umpan Rahmat Irianto.

Gol tersebut membuat Green Force untuk sementara berada di atas angin dalam pertandingan final Piala Presiden 2026 menghadapi Persib Bandung.

Persib Bandung langsung merespons setelah tertinggal dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan hanya lima menit kemudian.

Umpan pendek melalui tandukan Uilliam Barros berhasil diselesaikan Patricio Matricardi menjadi gol pada menit ke-25 sehingga skor berubah menjadi 1-1.

Selepas kedua tim mencetak gol, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya sama-sama mencoba menciptakan peluang.

Persib Bandung berusaha kembali menekan pertahanan Green Force, sedangkan Persebaya Surabaya mengandalkan kekuatan lini belakang serta serangan balik untuk mencari gol kedua.