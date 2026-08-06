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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.18 WIB

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 pada final Piala Presiden 2026 dan harus melanjutkan pertandingan ke extra time. (Persebaya) - Image

Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 pada final Piala Presiden 2026 dan harus melanjutkan pertandingan ke extra time. (Persebaya)

JawaPos.com — Persib Bandung dan Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 hingga babak kedua berakhir dalam final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).

Hasil tersebut membuat perebutan gelar juara harus dilanjutkan ke babak extra time setelah Ramadhan Sananta dan Patricio Matricardi mencetak gol pada babak pertama.

Ramadhan Sananta Bawa Persebaya Surabaya Unggul

Persebaya Surabaya berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-20 melalui Ramadhan Sananta yang memanfaatkan umpan Rahmat Irianto.

Gol tersebut membuat Green Force untuk sementara berada di atas angin dalam pertandingan final Piala Presiden 2026 menghadapi Persib Bandung.

Persib Bandung langsung merespons setelah tertinggal dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan hanya lima menit kemudian.

Umpan pendek melalui tandukan Uilliam Barros berhasil diselesaikan Patricio Matricardi menjadi gol pada menit ke-25 sehingga skor berubah menjadi 1-1.

Selepas kedua tim mencetak gol, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya sama-sama mencoba menciptakan peluang.

Persib Bandung berusaha kembali menekan pertahanan Green Force, sedangkan Persebaya Surabaya mengandalkan kekuatan lini belakang serta serangan balik untuk mencari gol kedua.

Duet Yuran Fernandes dan Jose Mota menjadi salah satu kunci Persebaya Surabaya dalam meredam tekanan Persib Bandung sejak awal pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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