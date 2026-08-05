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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.22 WIB

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana dicoret dari skuad Indonesia untuk BWF World Championships 2026. (PBSI) - Image

Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana dicoret dari skuad Indonesia untuk BWF World Championships 2026. (PBSI)

JawaPos.com — Nama Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana mendadak menjadi sorotan setelah PBSI mencoret keduanya dari skuad Indonesia untuk BWF World Championships 2026. Keputusan itu diambil di tengah judicial proceedings yang sedang dijalankan BWF terkait dugaan pelanggaran integritas, sementara PBSI menegaskan proses tersebut masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.

PBSI mencoret Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil dari daftar wakil Indonesia untuk Kejuaraan Dunia 2026.

Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Soebagdja menyebut keputusan itu berkaitan dengan penyesuaian komposisi atlet, sementara proses yang dijalankan BWF tetap independen.

Jafar Hidayatullah, Pebulu Tangkis Kidal dari Tangerang

Jafar Hidayatullah merupakan pebulu tangkis ganda campuran kelahiran Tangerang, 9 Januari 2003, yang kini berusia 23 tahun.

Atlet dengan tinggi 170 sentimeter tersebut dikenal sebagai pemain kidal dan mulai masuk Pelatnas PBSI pada 2023.

Dalam profil atlet PBSI, Jafar tercatat berada di sektor ganda campuran tingkat utama.

Ia juga tercatat berasal dari PB Power Rajawali Tangerang, klub yang menjadi tempatnya mengawali perjalanan di dunia bulu tangkis hingga tetap menjadi klubnya saat ini.

Jafar mulai bermain bulu tangkis sejak berusia 5 tahun dan menyebut kedua orang tua, keluarga, serta pelatih sebagai sosok paling berjasa dalam perjalanan kariernya.

Ia mengidolakan Lin Dan dan memiliki prinsip hidup yang menekankan pentingnya menikmati setiap proses serta tidak membiarkan kegagalan masa lalu menghambat langkah hari ini.

Profil Jafar juga mencatat nama ayahnya, Supriman Hadi Prayitno, dan ibunya, Suwarsih.

Editor: Hendra
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