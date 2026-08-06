Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

Persija Jakarta dan Arema FC berduel dalam perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026, Kamis (6/8/2026). (Persija)
JawaPos.com — Persija Jakarta diprediksi mampu mengalahkan Arema FC dengan skor 2-1 dalam perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8/2026) pukul 15.30 WIB, setelah kedua tim sama-sama gagal mencapai final dan kini memburu kemenangan sebagai pelipur lara.
Persija Jakarta dan Arema FC harus melupakan kekecewaan setelah langkah mereka terhenti di semifinal Piala Presiden 2026.
Macan Kemayoran kalah 1-2 dari Persib Bandung, sedangkan Arema FC menyerah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya. Duel perebutan podium terakhir ini tetap memiliki arti penting bagi kedua tim.
Persija Jakarta dan Arema FC sama-sama bertekad mengakhiri perjalanan di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan sekaligus membawa pulang posisi ketiga.
Persija Jakarta datang dengan modal motivasi untuk bangkit setelah kekalahan 1-2 dari Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026.
Shin Tae-yong menyadari hasil tersebut mengecewakan, tetapi meminta anak asuhnya segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya.
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"Terkait hasil pertandingan (semifinal), sangat disayangkan. Meski demikian, kami harus menerimanya dan saya berpikir kami harus berusaha lebih keras lagi agar dapat melangkah lebih jauh ke depan,” kata pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong.
Catatan Persija Jakarta menjelang pertandingan juga cukup menarik dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir.
Mereka sempat menghajar PSMS Medan 4-1, bermain imbang 2-2 melawan Port FC, lalu kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya sebelum ditundukkan Persib Bandung.
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