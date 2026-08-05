3 Brand Kawan Lama Borong JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026

JawaPos.com – Tiga brand dari Kawan Lama Group menyabet sederet penghargaan dalam ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen perusahaan dalam ekosistem perdagangan digital di Indonesia.

Tiga brand tersebut yakni Informa menyabet penghargaan Informa kategori Top of Mind Awareness - Retail Furnitures; AZKO kategori Top of Mind Awareness - Retail; serta Chatime kategori Top Digital Applications - Loyalty Program (FnB).

JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital serta tata kelola yang adaptif. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil survei independen yang disusun melalui kolaborasi JawaPos.com dan Infovesta terhadap sekitar 19.000 responden di 20 provinsi di Indonesia.

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar mengatakan, penghargaan tersebut dihadirkan sebagai bentuk penghormatan kepada para pelaku perubahan yang terus berinovasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Sudah saatnya kita menghadirkan sebuah penghargaan untuk memberikan penghormatan kepada perusahaan, kepada institusi dan organisasi yang terus beradaptasi, yang terus berinovasi, dan terus memberikan menghadirkan manfaat bagi masyarakat," ujar Dhimas.

Direktur PT Infovesta Utama Wawan Hendrayana menjelaskan, proses penilaian dilakukan melalui metodologi survei independen sehingga pemenang ditentukan langsung berdasarkan persepsi masyarakat.

"Pengambilan data sendiri menggunakan angket tertutup, jadi pemenang tidak ditentukan oleh juri melainkan langsung oleh suara publik," kata Wawan.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap keberhasilan transformasi digital sekaligus dorongan agar perusahaan terus berinovasi.