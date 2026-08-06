Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

JawaPos.com — Persib Bandung diunggulkan menang 1-0 atas Persebaya Surabaya pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8/2026), setelah kedua tim sama-sama sempurna dalam empat laga menuju partai puncak.

Persib Bandung dan Persebaya Surabaya sama-sama mencatat empat kemenangan dengan produktivitas gol identik 5-1.

Final Piala Presiden 2026 mempertemukan dua tim dengan modal kuat sekaligus ambisi besar untuk mengangkat trofi.

Persib Bandung memburu gelar kedua setelah menjadi juara pada edisi pertama 2015, sedangkan Persebaya Surabaya mengincar titel perdana setelah pernah menjadi runner-up pada 2019.

Mengapa Persib Bandung Lebih Diunggulkan? Persib Bandung lebih diunggulkan karena memiliki kedalaman skuad yang dinilai sangat baik dan mampu menjaga level permainan meski melakukan rotasi.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares bahkan menyebut komposisi pemain Maung Bandung seolah bisa membentuk tiga tim dengan kekuatan yang sama.

"Persib adalah juara Super League dalam tiga musim terakhir dan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Jika melihat komposisi pemain mereka, seolah-olah mereka bisa membentuk tiga tim yang sama kuat," ujar Tavares.

Kekuatan Persib Bandung juga terlihat dari perjalanan menuju final karena mereka selalu menang dalam empat pertandingan dan memiliki catatan gol 5-1.