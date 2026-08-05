Penghargaan JawaPos.com Pacu PT Insight Investments Management Perkuat Transformasi Digital

JawaPos.com – PT Insight Investments Management (PT IIM) meraih penghargaan Top Digital Application dalam ajang Jawa Pos Digital Excellence Award 2026. Penghargaan tersebut dinilai menjadi pengakuan atas komitmen perusahaan dalam mengembangkan transformasi digital di industri investasi sekaligus mendorong inovasi yang memberikan dampak sosial bagi masyarakat.

Direktur PT Insight Investments Management (PT IIM), Ria M. Warganda mengatakan penghargaan tersebut menjadi apresiasi yang berarti bagi perusahaan setelah melalui proses penilaian yang dilakukan secara komprehensif di 20 provinsi.

"Penghargaan Top Digital Application dari Jawa Pos Digital Excellence Award 2026 ini merupakan apresiasi yang sangat berarti bagi PT Insight Investments Management (PT IIM), penilaian komprehensif di 20 provinsi mempertegas komitmen digitalisasi yang kami jalankan," ujar Ria, Kamis (30/7).

Menurutnya, penghargaan itu menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menghadirkan inovasi digital yang memudahkan masyarakat dalam berinvestasi.

"Pencapaian ini makin memotivasi kami untuk terus berinovasi, sehingga berinvestasi di PT Insight Investments Management (PT IIM) tak hanya makin praktis dan nyaman, tapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Ria menilai ajang seperti Jawa Pos Digital Excellence Award memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan terus meningkatkan inovasi sekaligus mempercepat transformasi digital nasional.

"Ajang seperti ini sangat penting. Selain jadi pemicu bagi industri untuk terus menaikkan standar inovasi, penghargaan ini juga efektif memperkuat awareness sekaligus membuktikan kredibilitas di mata publik mengenai perusahaan-perusahaan yang turut berkontribusi pada percepatan digitalisasi di Indonesia," jelasnya.

Ke depan, PT Insight Investments Management (PT IIM) berharap penghargaan tersebut juga memberikan perhatian lebih terhadap aspek dampak sosial dan keberlanjutan.

"Harapan kami ke depan, ajang ini juga memberikan porsi penilaian pada dampak sosial, keberlanjutan, serta kemampuannya dalam memberikan akses yang lebih inklusif dalam berbagai bidang," ujarnya.