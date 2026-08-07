8 dari 10 Penduduk Indonesia Sudah Terkoneksi Internet, Selanjutnya Bisa Perekonomian

JawaPos.com - Jaringan 4G telah menjangkau lebih dari 98 persen wilayah layanan nasional. Ketersediaan jaringan ini membuat 8 dari 10 penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan internet.

Artinya, akses digital di Indonesia menunjukkan progres yang meluas. Berikutnya, tantangan pemerintah yakni memastikan konektivitas tersebut bisa mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat mengatakan, arah kebijakan pemerintah kini tidak lagi hanya berfokus pada pemerataan akses internet. Transformasi digital harus dibangun secara menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Fondasinya harus terhubung, ekosistemnya harus mampu tumbuh, dan setiap lapisannya harus tetap terjaga agar digitalisasi berlangsung aman dan terpercaya," ujar Edwin.

Pendapat itu dikemukakan Edwin saat mewakili Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam pembukaan Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Pemerintah kini memastikan konektivitas tidak hanya berhenti pada pembangunan jaringan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi digital.

Dalam mendukung aktivitas ekonomi digital itu, pemerintah tengah mempersiapkan layanan internet berkecepatan hingga 100 Mbps dengan tarif yang lebih terjangkau melalui pemanfaatan spektrum 1,4 GHz. Program itu ditujukan untuk sekitar 10,8 juta rumah tangga.

Selain itu, pengembangan jaringan 5G terus dipercepat melalui optimalisasi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.