Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.08 WIB

8 dari 10 Penduduk Indonesia Sudah Terkoneksi Internet, Selanjutnya Bisa Perekonomian

Pekerja melakukan perawatan jaringan internet di Jakarta, Rabu (17/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Pekerja melakukan perawatan jaringan internet di Jakarta, Rabu (17/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Jaringan 4G telah menjangkau lebih dari 98 persen wilayah layanan nasional. Ketersediaan jaringan ini membuat 8 dari 10 penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan internet.

Artinya, akses digital di Indonesia menunjukkan progres yang meluas. Berikutnya, tantangan pemerintah yakni memastikan konektivitas tersebut bisa mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat mengatakan, arah kebijakan pemerintah kini tidak lagi hanya berfokus pada pemerataan akses internet. Transformasi digital harus dibangun secara menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Fondasinya harus terhubung, ekosistemnya harus mampu tumbuh, dan setiap lapisannya harus tetap terjaga agar digitalisasi berlangsung aman dan terpercaya," ujar Edwin.

Pendapat itu dikemukakan Edwin saat mewakili Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam pembukaan Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Pemerintah kini memastikan konektivitas tidak hanya berhenti pada pembangunan jaringan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi digital.

Dalam mendukung aktivitas ekonomi digital itu, pemerintah tengah mempersiapkan layanan internet berkecepatan hingga 100 Mbps dengan tarif yang lebih terjangkau melalui pemanfaatan spektrum 1,4 GHz. Program itu ditujukan untuk sekitar 10,8 juta rumah tangga.

Selain itu, pengembangan jaringan 5G terus dipercepat melalui optimalisasi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Pembangunan jaringan serat optik juga diperluas ke lebih dari 500 ribu fasilitas publik, mulai dari sekolah, layanan kesehatan, kantor pemerintahan, pusat transportasi, hingga kawasan ekonomi.

Editor: Ilham Safutra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Komdigi Percepat Roadmap 5G, Target Cakupan Nasional pada 2029 demi Ekonomi AI - Image
Teknologi

Komdigi Percepat Roadmap 5G, Target Cakupan Nasional pada 2029 demi Ekonomi AI

Jumat, 7 Agustus 2026 | 18.31 WIB

Indonesia Didesak Percepat 5G hingga Data Center, Mastel: Jangan Sampai Tertinggal - Image
Teknologi

Indonesia Didesak Percepat 5G hingga Data Center, Mastel: Jangan Sampai Tertinggal

Jumat, 7 Agustus 2026 | 13.14 WIB

Komdigi Siapkan Iklim Sehat, Investasi 5G di Indonesia Dipacu Lebih Kencang - Image
Teknologi

Komdigi Siapkan Iklim Sehat, Investasi 5G di Indonesia Dipacu Lebih Kencang

Jumat, 3 Juli 2026 | 20.24 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore