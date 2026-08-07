Indonesia Didesak Percepat 5G hingga Data Center, Mastel: Jangan Sampai Tertinggal

JawaPos.com - Indonesia didorong segera mempercepat pembangunan jaringan 5G, pusat data (data center), hingga teknologi komunikasi satelit. Hal itu agar tidak tertinggal dari negara lain.

Isu tersebut mengemuka dalam pembukaan Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 pada rangkaian peringatan Hari Bhakti Postel ke-81 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, 5-6 Agustus 2026.

Forum ini mempertemukan pemerintah, industri teknologi, regulator, asosiasi, hingga pelaku ekosistem digital untuk membahas arah pembangunan digital nasional.

Penyelenggaraan DTI-CX 2026 menyoroti tantangan besar Indonesia dalam memperkuat infrastruktur digital sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kedaulatan data di era kecerdasan buatan (AI).

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menegaskan, konektivitas digital kini menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar pembangunan jaringan internet.

Menurut dia, Indonesia harus bergerak lebih cepat mengejar perkembangan teknologi global agar mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional.

"Indonesia harus loncat segera ke 5G, Indonesia harus loncat segera ke kripto kuantum, kemudian Indonesia harus loncat juga ke satelit yang non-terrestrial network, jadi bukan hanya orbital tiga stasiun tetapi juga MTN istilahnya," papar Sarwoto Atmosutarno.

"Kita juga harus loncat ke persediaan data center yang kapasitasnya memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhan penyimpanan data dan pengurusan data di Indonesia itu kan bukan hanya kebutuhan masyarakat aja, tetapi pemerintah pun juga butuh," kata Sarwoto, Kamis (6/8).