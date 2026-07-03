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Nanda Prayoga
Jumat, 3 Juli 2026 | 20.24 WIB

Komdigi Siapkan Iklim Sehat, Investasi 5G di Indonesia Dipacu Lebih Kencang

Ilustrasi Jaringan 5G. (CNET)

JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem industri telekomunikasi yang kondusif guna mendorong percepatan investasi jaringan 5G. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan internet yang lebih cepat, stabil, dan menjangkau lebih luas bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat menerima audiensi President Director dan Chief Executive Officer XLSMART di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

"Kami mencoba memberikan lingkungan dan ekosistem yang sehat dengan memberlakukan beberapa peraturan yang memperhatikan kondisi industri telekomunikasi. Kami mencoba mengurangi biaya regulasi. Kami ingin menjaga agar industri ini berjalan dengan baik dengan kondisi keuangan yang sehat," ujar Wamen Nezar Patria.

Nezar menjelaskan, kondisi industri yang sehat menjadi fondasi penting agar operator telekomunikasi memiliki kemampuan untuk terus menggelontorkan investasi dalam pengembangan jaringan generasi terbaru. Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia.

Ia juga mengapresiasi langkah XLSMART yang dinilai serius mempercepat pembangunan jaringan 5G di Tanah Air. Menurutnya, ekspansi layanan tersebut akan memperkuat konektivitas digital nasional dan memberikan pengalaman internet berkecepatan tinggi yang lebih baik bagi masyarakat.

"Saya sangat senang mendengar bahwa Anda menjalani transformasi 5G ini di Indonesia karena Anda sangat agresif," kata Nezar.

Lebih lanjut, Wamenkomdigi menegaskan bahwa keberlanjutan investasi sangat bergantung pada kesehatan industri telekomunikasi. Pemerintah, kata dia, terus memantau dinamika persaingan agar operator memiliki ruang yang memadai untuk memperluas jaringan, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga keberlangsungan bisnis.

"Saya rasa harganya sangat wajar untuk industri ini. Kami ingin menjaga agar industri ini berjalan dengan baik dengan kondisi keuangan yang sehat. Kami memperhatikan adanya penurunan pendapatan. Tapi sekarang saya pikir dengan tiga pemain ini, kita bisa membuat industri telekomunikasi Indonesia sehat. Dan Anda juga mengambil bagian yang sangat signifikan dengan strategi ini untuk mendorong implementasi 5G," ujar Nezar.

Menurutnya, keberhasilan implementasi 5G tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan oleh pelanggan. Oleh sebab itu, setiap investasi teknologi baru harus berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

Editor: Kuswandi
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