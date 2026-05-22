Komdigi Pasang Badan untuk UMKM, Marketplace Tak Boleh Bebani Pedagang Lokal

Ilustrasi: Platform digital bantu UKM. (Business Consulting Agency).
JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan dukungannya terhadap langkah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjaga keberlangsungan pelaku UMKM lokal di tengah perkembangan ekosistem e-commerce nasional.
Kemkomdigi menyatakan siap bekerja sama untuk memastikan UMKM memiliki keberlanjutan usaha, daya saing yang sehat, serta posisi yang semakin kuat di ranah digital.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam apabila ada platform digital yang memberatkan UMKM lokal secara sepihak.
“Kami mendukung penuh upaya Kementerian UMKM untuk melindungi pelaku UMKM. Platform digital harus berjalan adil dan tidak boleh membebani usaha kecil-menengah serta masyarakat secara sepihak. Pemerintah hadir sebagai pelindung agar UMKM lokal bisa tumbuh dengan tenang dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Meutya Hafid saat menerima audiensi Menteri UMKM beserta jajaran di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).
Ia juga menegaskan Kemkomdigi siap mendukung lahirnya regulasi dan kebijakan yang berpihak pada UMKM sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku.
Menurutnya, aturan terkait saat ini masih berproses menuju tahap pengesahan resmi.
“Melalui dukungan ini, pemerintah berharap dapat menjaga pertumbuhan ekosistem digital nasional yang sehat sekaligus memperkuat daya saing UMKM Indonesia di tengah persaingan ekonomi digital yang semakin ketat,” katanya.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan penyesuaian biaya layanan di platform marketplace agar pelaku UMKM mendapatkan kepastian usaha.
Pendekatan persuasif disebut akan menjadi langkah awal, namun pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil tindakan tegas apabila praktik yang dinilai merugikan UMKM terus terjadi.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut positif dukungan dari Kemkomdigi tersebut.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah