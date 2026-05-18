Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

JawaPos.com - Pasuruan tidak hanya dikenal dengan destinasi wisata alam dan kawasan pegunungannya, tetapi juga memiliki beragam oleh-oleh khas yang menarik untuk dibawa pulang.

Mulai dari camilan tradisional, minuman herbal, hingga kerajinan tangan khas daerah, semuanya menawarkan cita rasa dan keunikan tersendiri.

Bagi wisatawan yang sedang berburu buah tangan, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Pasuruan yang populer dan layak masuk daftar belanja seperti dilansir dari laman Traveloka dan GoTravelly.

1. Ikan Lempuk Crispy

Ikan lempuk crispy menjadi salah satu camilan khas Pasuruan yang cukup banyak dicari. Olahan ikan kecil ini digoreng hingga renyah sehingga menghasilkan tekstur gurih dan kriuk.

Rasanya cocok dijadikan lauk pendamping maupun camilan saat santai. Daya tahannya yang cukup lama juga membuat makanan ini praktis dibawa sebagai oleh-oleh.

2. Permen Jahe

Permen jahe khas Pasuruan terkenal dengan sensasi hangat dan rasa manis pedas yang khas.

Terbuat dari ekstrak jahe pilihan, camilan ini sering dijadikan teman perjalanan maupun penghangat tubuh saat cuaca dingin. Selain lezat, permen jahe juga kerap dipilih sebagai buah tangan karena mudah dibawa.

3. Jamu Kebonagung

Pasuruan memiliki minuman tradisional yang cukup populer yaitu Jamu Kebonagung. Produk herbal ini dibuat dari racikan rempah-rempah alami dengan cita rasa khas.

Banyak wisatawan membeli jamu ini sebagai oleh-oleh karena dipercaya memiliki manfaat untuk menjaga kebugaran tubuh.