Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

JawaPos.com – Performa Andik Vermansah moncer di Championship 2025-2026. Dia mencatatkan dua gol dan 13 assist bersama Garudayaksa FC musim ini sekaligus menahbiskan dirinya sebagai top assist.

Pemain kelahiran Jember berusia 34 tahun itu juga membawa timnya menjuarai Championship 2025-2026 sekaligus promosi ke Super League musim depan. Kondisi tersebut membuat Andik “laris manis”. Dia langsung banjir tawaran.

“Sudah ada beberapa tawaran yang datang kepada saya. Ada empat tim Championship dan satu klub Super League yang meminta saya bergabung,” kata Andik saat ditemui Jawa Pos kemarin (20/5) siang di kediamannya.

Namun, pemain yang pernah ditekel mega bintang dunia David Beckham di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, itu belum mau menyebutkan nama-nama klub tersebut.

Andik menegaskan dirinya masih bisa bersaing di kompetisi papan atas meski usianya sudah tidak muda lagi.

“Jujur, saya ingin merasakan bermain di kompetisi kasta teratas. Insyaallah, Andik belum habis,” tegas pemain yang menjadi bagian tim Indonesia U-23 saat meraih medali perak SEA Games 2011 dan 2013 itu.

Dia mengaku siap menghadapi para pemain yang usianya jauh lebih muda. “Meskipun usia saya sudah di atas 30 tahun, tetapi dalam pikiran saya, saya masih bisa bersaing dengan pemain berusia 26 atau 27 tahun,” terang mantan pemain Persebaya Surabaya itu.

Data fakta menyajikan Andik memang masih bisa diandalkan. Musim ini dia selalu menjadi pilihan utama di Garudayaksa.

“Saya tidak dimainkan hanya saat cedera saja,” tuturnya.