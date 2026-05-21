15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner soto ayam enak paling beragam dan autentik di Jawa Timur.

Dari soto Lamongan berkuah kuning dengan koya hingga soto Madura yang gurih dan segar, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.

Harga yang sangat terjangkau mulai dari belasan ribu rupiah menjadikan warung-warung soto di kota ini selalu ramai setiap harinya.

Dilansir dari laman Traveloka dan Bobobox pada Kamis (21/5), berikut 15 rekomendasi kuliner soto ayam paling lezat di Surabaya.

1. Soto Ayam Lamongan Cak Har

Soto Ayam Lamongan Cak Har memiliki dua cabang yaitu di Jalan Arief Rahman Hakim, Keputih, Sukolilo, dan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 220, Semolowaru, yang buka hingga pukul 02.00 dini hari.

Sajian soto Lamongan berkuah kuning dengan koya, ayam suwir, kulit, jeroan, dan pelengkap gratis seperti sambal, jeruk nipis, serta kecap tersedia seharga Rp26.000 per porsi.