Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

Veda Ega Pratama bersiap menghadapi tantangan Sirkuit Mugello pada Moto3 Italia 2026 demi memperbaiki posisi klasemen sementara. (Instagram/@veda_54)
JawaPos.com — Autodromo Internazionale del Mugello akan menjadi ujian besar bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, pada Moto3 Italia 2026 yang berlangsung 29-31 Mei mendatang. Rider Honda Team Asia itu datang dengan modal positif setelah finis kedelapan di Catalunya dan kini menempati posisi keempat klasemen sementara dengan 58 poin.
MotoGP Italia 2026 menjadi seri ketujuh musim ini sekaligus salah satu balapan paling prestisius dalam kalender MotoGP.
Sirkuit Mugello dikenal cepat, teknikal, dan penuh sejarah, termasuk menjadi arena dominasi legenda MotoGP Valentino Rossi yang pernah menang tujuh kali beruntun pada periode 2002 hingga 2008.
Mengapa Mugello Jadi Penentu untuk Veda Ega Pratama?
Mugello menjadi pembuktian konsistensi Veda Ega Pratama sebagai rookie Moto3 musim 2026.
Pembalap asal Indonesia itu mulai menunjukkan perkembangan signifikan setelah tampil impresif pada Moto3 Catalunya 2026 dengan start dari posisi ke-20 lalu finis di posisi kedelapan.
Hasil tersebut membuat Veda Ega Pratama kini mengoleksi 58 poin dan bertengger di posisi keempat klasemen sementara Moto3 2026.
Jumlah poin itu sama dengan milik Marco Morelli dari CFMOTO Gaviota Aspar Team, sehingga peluang naik ke tiga besar masih terbuka lebar.
Karakter Sirkuit Mugello juga cocok untuk pembalap yang agresif saat slipstream dan kuat menjaga ritme di tikungan cepat.
