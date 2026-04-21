Dimas Choirul
21 April 2026, 19.53 WIB

Momentum Kartini, Upaya Perluas Akses Ekonomi Perempuan di Era Digital

Ilustrasi pekerja jasa rumah tangga perempuan. (Istimewa)

JawaPos.com–Dalam momentum Hari Kartini, perkembangan platform digital di sektor jasa rumah tangga dinilai semakin membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi perempuan Indonesia.

Melalui sistem kerja berbasis aplikasi, perempuan kini memiliki kesempatan untuk memperoleh penghasilan secara fleksibel, sekaligus tetap menjalankan peran dalam keluarga. Tren ini mencerminkan perubahan cara perempuan berpartisipasi dalam perekonomian, dengan dukungan teknologi yang semakin inklusif.

Survei internal sebuah platform jasa digital bTaskee Indonesia mencatat, sebanyak 62 persen mitranya merupakan perempuan, dengan komposisi 60 persen berasal dari kalangan ibu rumah tangga dan 40 persen merupakan single mother.

Para mitra perempuan ini memperoleh rata-rata pendapatan mencapai hingga Rp 5.000.000 per bulan lebih. Tergantung tingkat aktivitas dan jumlah pesanan.

Marketing Manager Diana Liudin mengatakan, platform digital memiliki peran penting dalam membuka peluang kerja yang lebih inklusif bagi perempuan.

”Kami melihat bahwa fleksibilitas menjadi kunci bagi banyak perempuan untuk dapat tetap produktif sekaligus menjalankan peran lainnya. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan peluang yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga mendukung kemandirian dan kesejahteraan perempuan Indonesia,” ujar Diana Liudin dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4).

Sementara itu, Mulyanih, 37, mengungkapkan bahwa pekerjaan jasa digital ini menjadi sumber penghasilan utama untuk membiayai kebutuhan anaknya. Terlebih saat ini dia berstatus ibu tunggal.

”Yang paling utama bagi saya dan anak-anak adalah kondisi ekonomi. Sejak saya bergabung dan bekerja, perekonomian kami perlahan mulai terbantu,” ujar Mulyanih.

Cerita yang sama juga diungkapkan Ika Wati, 43, seorang ibu rumah tangga, melihat peluang ini sebagai cara untuk membantu perekonomian keluarga tanpa harus meninggalkan tanggung jawab di rumah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Harga Plastik Melonjak, Puan Maharani Dorong UMKM Beralih ke Kemasan Ramah Lingkungan - Image
Nasional

Harga Plastik Melonjak, Puan Maharani Dorong UMKM Beralih ke Kemasan Ramah Lingkungan

16 April 2026, 18.37 WIB

Jaga Stabilitas Ekonomi Daerah, Pemkot Tangsel Terus Upayakan Penguatan UMKM  - Image
Jabodetabek

Jaga Stabilitas Ekonomi Daerah, Pemkot Tangsel Terus Upayakan Penguatan UMKM 

15 April 2026, 17.42 WIB

Fokus Penguatan Usaha, Program Pelatihan UMKM Perempuan Diluncurkan di Jakarta Barat - Image
Jabodetabek

Fokus Penguatan Usaha, Program Pelatihan UMKM Perempuan Diluncurkan di Jakarta Barat

14 April 2026, 23.32 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

