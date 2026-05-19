11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

JawaPos.Com - Yogyakarta selalu punya daya tarik kuliner yang sulit ditolak, mulai dari gudeg legendaris, bakmi Jawa, sate klathak, hingga aneka dessert tradisional yang menyegarkan.

Di tengah cuaca Jogja yang cukup hangat, es teler menjadi salah satu minuman penutup yang selalu dicari banyak orang.

Kombinasi alpukat lembut, kelapa muda segar, nangka harum, susu kental manis, sirup, dan es batu menciptakan sensasi manis creamy yang menyegarkan sekaligus memanjakan lidah.

Minuman klasik Indonesia ini tetap digemari lintas generasi karena rasanya sederhana namun selalu memuaskan.

Menariknya, Jogja punya cukup banyak tempat yang menawarkan es teler dengan karakter rasa yang berbeda-beda.

Ada yang mempertahankan resep klasik dengan nuansa nostalgia, ada pula yang menghadirkan versi modern dengan topping lebih melimpah.

Harganya pun relatif terjangkau sehingga cocok dinikmati pelajar, mahasiswa, wisatawan, hingga keluarga yang sedang berburu kuliner segar.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas es teler paling laris di Jogja yang selalu jadi favorit warga lokal maupun pelancong yang mencinta dessert manis satu ini.

1. Es Teler 77 Malioboro Mall

Es Teler 77 Malioboro Mall menjadi salah satu destinasi favorit pencinta dessert tradisional Indonesia di kawasan wisata Yogyakarta.

Nama Es Teler 77 sendiri sudah sangat dikenal luas karena konsisten menghadirkan es teler dengan rasa segar dan isian yang lengkap.

Kombinasi alpukat, kelapa muda, nangka, susu, dan es serut menciptakan sensasi manis yang cocok dinikmati kapan saja.

Cabang di Malioboro Mall cukup populer karena lokasinya strategis dan mudah dijangkau wisatawan maupun warga lokal.

Banyak pengunjung memilih tempat ini untuk bersantai setelah berjalan-jalan di kawasan Malioboro atau setelah menikmati wisata kuliner khas Jogja.