11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

Ilustrasi Sajian es teler. (YouTube/Ika Mardatillah)
JawaPos.Com - Yogyakarta selalu punya daya tarik kuliner yang sulit ditolak, mulai dari gudeg legendaris, bakmi Jawa, sate klathak, hingga aneka dessert tradisional yang menyegarkan.
Di tengah cuaca Jogja yang cukup hangat, es teler menjadi salah satu minuman penutup yang selalu dicari banyak orang.
Kombinasi alpukat lembut, kelapa muda segar, nangka harum, susu kental manis, sirup, dan es batu menciptakan sensasi manis creamy yang menyegarkan sekaligus memanjakan lidah.
Minuman klasik Indonesia ini tetap digemari lintas generasi karena rasanya sederhana namun selalu memuaskan.
Menariknya, Jogja punya cukup banyak tempat yang menawarkan es teler dengan karakter rasa yang berbeda-beda.
Ada yang mempertahankan resep klasik dengan nuansa nostalgia, ada pula yang menghadirkan versi modern dengan topping lebih melimpah.
Harganya pun relatif terjangkau sehingga cocok dinikmati pelajar, mahasiswa, wisatawan, hingga keluarga yang sedang berburu kuliner segar.
Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas es teler paling laris di Jogja yang selalu jadi favorit warga lokal maupun pelancong yang mencinta dessert manis satu ini.
1. Es Teler 77 Malioboro Mall
Es Teler 77 Malioboro Mall menjadi salah satu destinasi favorit pencinta dessert tradisional Indonesia di kawasan wisata Yogyakarta.
Nama Es Teler 77 sendiri sudah sangat dikenal luas karena konsisten menghadirkan es teler dengan rasa segar dan isian yang lengkap.
Kombinasi alpukat, kelapa muda, nangka, susu, dan es serut menciptakan sensasi manis yang cocok dinikmati kapan saja.
Cabang di Malioboro Mall cukup populer karena lokasinya strategis dan mudah dijangkau wisatawan maupun warga lokal.
Banyak pengunjung memilih tempat ini untuk bersantai setelah berjalan-jalan di kawasan Malioboro atau setelah menikmati wisata kuliner khas Jogja.
Selain es teler, tersedia juga berbagai menu makanan ringan dan hidangan khas Indonesia lainnya.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20