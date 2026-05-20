104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

JawaPos.com - Sebanyak 104 pusat perbelanjaan di Jakarta bakal menggelar pesta diskon besar-besaran hingga 70 persen dalam ajang Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 yang berlangsung mulai 10 Juni hingga 21 Juli 2026.

Program belanja tahunan tersebut digelar untuk memeriahkan HUT ke-499 Jakarta pada 22 Juni mendatang.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Jakarta sekaligus Pelaksana Tugas Ketua Panitia FJGS 2026, Ellen Hidayat, mengatakan ribuan tenant ritel dari ratusan pusat belanja anggota APPBI akan ikut meramaikan festival tersebut.

Pusat belanja itu termasuk mal-mal besar yang tersebar di masing-masing wilayah Jakarta.

Diskon Hingga 70 Persen di Seluruh Mal Ellen menyebut, seluruh pusat perbelanjaan peserta diwajibkan menghadirkan potongan harga besar bagi pengunjung selama festival berlangsung.

“Jadi kesempatan ini kami juga meminta semua pusat belanja, bahkan kami wajibkan, ikut memberikan diskon sampai 70% kepada para konsumen,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/5).

Program diskon tersebut akan berlaku di berbagai kategori produk dan tenant yang tersebar di pusat perbelanjaan anggota APPBI se-Jakarta.

Ada Midnight Sale hingga Undian Mobil Listrik Tak hanya menghadirkan diskon, setiap pusat perbelanjaan juga menyiapkan berbagai program promosi lain untuk menarik pengunjung. Mulai dari all day sale, midnight sale, hingga undian berhadiah.

Hadiah yang disiapkan pun beragam, seperti mobil listrik, perhiasan emas dan berlian, hingga voucher belanja.