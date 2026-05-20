8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!

6 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya yang Wajib Kamu Kunjungi, Apa Saja?
JawaPos.Com - Kawasan Kota Tua Surabaya menjadi salah satu destinasi menarik bagi pencinta wisata sejarah, arsitektur klasik, dan suasana kota lama yang penuh karakter.
Deretan bangunan heritage dengan nuansa kolonial, jalanan bersejarah, serta sudut-sudut kota yang estetik membuat kawasan ini tidak hanya cocok untuk berjalan-jalan dan berburu foto, tetapi juga untuk menikmati pengalaman kuliner dengan suasana yang berbeda dari area modern Surabaya.
Atmosfer yang tenang dengan sentuhan vintage menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati waktu santai sambil mencicipi makanan atau minuman favorit.
Tidak sedikit tempat makan dan spot nongkrong di kawasan ini yang menawarkan pengalaman lebih dari sekadar kuliner.
Beberapa menghadirkan interior bergaya klasik, area duduk yang nyaman, hingga pemandangan kawasan heritage yang membuat suasana makan terasa lebih berkesan.
Mulai dari kedai kopi yang cocok untuk bersantai, tempat makan legendaris dengan cita rasa khas Surabaya, hingga spot kuliner yang nyaman untuk quality time bersama teman, pasangan, maupun keluarga, semuanya bisa menjadi pilihan menarik.
Dilansir dari Google Maps, inilah delapan spot kuliner di kawasan Kota Tua Surabaya yang wajib dicoba, cocok untuk wisata kuliner sore hingga malam sambil menikmati atmosfer klasik suasana vintage yang menenangkan dan memanjakan mata.
1. De Javasche Koffie
De Javasche Koffie menjadi salah satu spot nongkrong yang cukup menarik di kawasan Kota Lama Surabaya, terutama bagi pencinta kopi dan suasana heritage yang klasik.
Tempat ini menghadirkan nuansa bangunan lawas dengan interior bergaya vintage yang membuat suasana nongkrong terasa lebih hangat dan estetik.
Banyak pengunjung datang untuk menikmati kopi sambil bersantai, berburu foto, atau sekadar menikmati atmosfer kawasan bersejarah Surabaya yang masih terasa kuat.
Pilihan menu di sini cukup lengkap mulai dari espresso, cappuccino, latte, manual brew, hingga berbagai minuman non kopi yang cocok untuk semua selera.
Selain itu tersedia pula camilan, pastry, dan makanan ringan yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman maupun keluarga.
Area duduknya nyaman dengan suasana tenang yang cocok untuk work from cafe ringan maupun quality time pada sore hari.
Harga menu umumnya berkisar Rp25.000 hingga Rp75.000 tergantung pilihan makanan dan minuman.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK