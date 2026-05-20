Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara

Mariano Peralta. (Istimewa)
JawaPos.com – Menjelang berakhirnya Super League 2025–2026, rumor bursa transfer mulai menghangat. Kandidat pemain terbaik musim ini, Mariano Peralta, dikaitkan dengan Persija Jakarta.
Pemain asing milik Borneo FC Samarinda itu disebut masuk radar Macan Kemayoran untuk memperkuat lini serang.
Jawa Pos mencoba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Manajer Borneo FC Samarinda, Dandri Dauri. Dandri tidak membantah, tetapi juga belum memberikan kepastian.
"Itu belum bisa kami jawab. Kami masih fokus dengan kompetisi saat ini," ujar Dandri.
Dia juga meminta agar perkembangan mengenai transfer Peralta ditunggu langsung dari petinggi klub.
"Nanti mungkin akan mendengar kabar langsung dari bos, Nabil Husein," lanjutnya.
Meski belum ada konfirmasi resmi, respons tersebut memunculkan spekulasi bahwa memang terdapat ketertarikan Persija Jakarta terhadap Peralta. Terlebih, performa sang pemain bersama Borneo FC Samarinda musim ini sangat menonjol.
Berdasarkan statistik Super League musim ini, Mariano Peralta tampil dalam 33 pertandingan bersama Borneo FC dengan torehan 18 gol dan 13 assist.
Produktivitas itu membuat Peralta menjadi salah satu pemain asing paling tajam di kompetisi musim ini. Selain memiliki kemampuan mencetak gol, Peralta juga dikenal aktif membuka ruang dan membantu serangan dari sisi sayap.
Dari catatan statistik, Peralta melepaskan 79 tembakan sepanjang musim dengan 51 di antaranya tepat sasaran. Statistik tersebut menunjukkan efektivitasnya dalam membongkar pertahanan lawan.
