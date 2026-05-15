6 Tips Mengatasi Handphone yang Jatuh ke Dalam Air, Salah Satunya Segera Matikan Ponsel

ilustrasi handphone yang jatuh ke air. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ponsel yang tidak sengaja terkena air sering kali membuat panik pemiliknya.

Baik karena terciprat air kolam, kehujanan di dalam tas, maupun jatuh ke wastafel, kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada komponen dan sirkuit di dalam perangkat.

Meski begitu, tindakan yang cepat dan tepat sangat berpengaruh dalam menentukan apakah handphone masih bisa diselamatkan atau justru mengalami kerusakan permanen.

Dengan langkah penanganan tertentu, peluang untuk memulihkan ponsel yang basah masih cukup besar sebelum kondisinya semakin parah.

Cara memperbaiki ponsel akibat terkena air juga dapat dilakukan sendiri menggunakan perlengkapan sederhana serta bahan yang mudah ditemukan di rumah.