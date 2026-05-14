10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Ilustrasi oleh-oleh khas Solo. (Magnific)
JawaPos.Com - Solo selalu punya daya tarik yang membuat wisatawan ingin kembali lagi.
Kota budaya ini bukan hanya terkenal dengan Keraton Surakarta, batik, dan suasana kotanya yang hangat, tetapi juga dengan ragam kuliner serta oleh-oleh khas yang selalu berhasil menggoda selera.
Rasanya kurang lengkap jika pulang dari Solo tanpa membawa buah tangan untuk keluarga, sahabat, atau rekan kerja.
Dari camilan tradisional legendaris hingga oleh-oleh kekinian dengan kemasan menarik, Solo menawarkan banyak pilihan yang cocok untuk berbagai selera dan budget.
Yang membuat oleh-oleh khas Solo begitu menarik adalah perpaduan antara cita rasa tradisional yang autentik dan inovasi produk modern yang tetap mempertahankan identitas lokal.
Ada kudapan manis yang cocok untuk teman minum teh, makanan gurih yang pas untuk stok camilan di rumah, hingga buah tangan premium yang sering diborong wisatawan saat musim liburan.
Banyak produk bahkan sudah menjadi ikon kota dan hampir selalu masuk daftar wajib beli.
Jika Anda sedang merencanakan liburan ke Solo atau mencari rekomendasi buah tangan terbaik untuk dibawa pulang, daftar ini wajib masuk wishlist belanja Anda.
Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh oleh-oleh tradisional hingga makanan kekinian khas Solo yang selalu ramai dibeli saat musim liburan.
1. Serabi Notosuman
Serabi Notosuman merupakan salah satu ikon oleh-oleh khas Solo yang hampir selalu masuk daftar belanja wisatawan saat berkunjung ke Kota Bengawan.
Camilan tradisional ini terkenal karena memiliki tekstur lembut dengan aroma santan yang sangat khas.
Proses pembuatannya yang masih mempertahankan cara tradisional menggunakan tungku membuat rasa serabi terasa lebih autentik dan memiliki aroma harum yang menggugah selera.
Varian original dan cokelat menjadi pilihan favorit banyak pembeli karena memiliki perpaduan rasa manis dan gurih yang pas di lidah.
Serabi ini juga dikenal memiliki bagian pinggir yang sedikit kering namun tetap lembut di bagian tengah sehingga memberikan sensasi makan yang khas.
