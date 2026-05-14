Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

JawaPos.com - Sejumlah suporter Persija Jakarta mendatangi sesi latihan tim Macan Kemayoran di kawasan Gang Rotan, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Kamis (14/5). Mereka membawa pesan kritik terhadap kondisi klub yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Puluhan fans yang hadir terlihat berdiri di sekitar area latihan sambil membentangkan sejumlah spanduk bernada sindiran. Salah satu tulisan yang paling mencuri perhatian berbunyi, 8 Tahun Omong Kosong, Juara? Asia? Stadion.

Aksi tersebut diketahui ramai dibicarakan di media sosial setelah diunggah akun Instagram @Jakonline01. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa kedatangan para suporter merupakan bentuk kritik terhadap perangkat klub yang dianggap belum maksimal menjalankan berbagai target dan janji kepada pendukung.

”Poin utama kedatangan para fans adalah sebagai bentuk kritik terhadap perangkat klub yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan sejumlah hal. Vox Populi Vox Dei,” tulis akun tersebut.

Meski menyampaikan kritik keras, aksi para pendukung berlangsung cukup tertib. Mereka tidak terlihat mengganggu jalannya latihan tim dan hanya menyampaikan aspirasi dari luar area lapangan. Beberapa pemain Persija bahkan sempat menyapa suporter yang hadir.

Kekecewaan suporter bukan tanpa alasan. Dalam beberapa musim terakhir, Persija dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi besar The Jakmania.

Mulai dari gagalnya menjadi juara BRI Super League musim ini, target tampil kompetitif di level Asia, hingga pembangunan stadion yang terus menjadi pembahasan di kalangan pendukung. Persija sempat menunjukkan performa menjanjikan dalam beberapa musim terakhir, namun konsistensi tim masih menjadi sorotan.

Kondisi itu membuat sebagian suporter merasa klub belum bergerak sesuai ambisi besar yang selama ini digaungkan. Selain soal prestasi, komunikasi manajemen juga ikut mendapat perhatian.