Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

Jakmania mendatangi sesi latihan Persija Jakarta di kawasan Gang Rotan, Sawangan, Depok, Kamis (14/5). (Istimewa)
JawaPos.com - Sejumlah suporter Persija Jakarta mendatangi sesi latihan tim Macan Kemayoran di kawasan Gang Rotan, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Kamis (14/5). Mereka membawa pesan kritik terhadap kondisi klub yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Puluhan fans yang hadir terlihat berdiri di sekitar area latihan sambil membentangkan sejumlah spanduk bernada sindiran. Salah satu tulisan yang paling mencuri perhatian berbunyi, 8 Tahun Omong Kosong, Juara? Asia? Stadion.
Aksi tersebut diketahui ramai dibicarakan di media sosial setelah diunggah akun Instagram @Jakonline01. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa kedatangan para suporter merupakan bentuk kritik terhadap perangkat klub yang dianggap belum maksimal menjalankan berbagai target dan janji kepada pendukung.
”Poin utama kedatangan para fans adalah sebagai bentuk kritik terhadap perangkat klub yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan sejumlah hal. Vox Populi Vox Dei,” tulis akun tersebut.
Meski menyampaikan kritik keras, aksi para pendukung berlangsung cukup tertib. Mereka tidak terlihat mengganggu jalannya latihan tim dan hanya menyampaikan aspirasi dari luar area lapangan. Beberapa pemain Persija bahkan sempat menyapa suporter yang hadir.
Kekecewaan suporter bukan tanpa alasan. Dalam beberapa musim terakhir, Persija dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi besar The Jakmania.
Mulai dari gagalnya menjadi juara BRI Super League musim ini, target tampil kompetitif di level Asia, hingga pembangunan stadion yang terus menjadi pembahasan di kalangan pendukung. Persija sempat menunjukkan performa menjanjikan dalam beberapa musim terakhir, namun konsistensi tim masih menjadi sorotan.
Kondisi itu membuat sebagian suporter merasa klub belum bergerak sesuai ambisi besar yang selama ini digaungkan. Selain soal prestasi, komunikasi manajemen juga ikut mendapat perhatian.
Sejumlah pendukung berharap pihak klub lebih terbuka terkait rencana jangka panjang tim, termasuk pembangunan infrastruktur dan arah pengembangan skuad ke depan.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat