12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

JawaPos.Com - Bandung selalu menjadi destinasi favorit wisatawan berkat udara sejuk, pilihan wisata yang beragam, serta surganya kuliner yang nyaris tidak ada habisnya.

Namun, perjalanan ke Kota Kembang rasanya belum lengkap jika pulang tanpa membawa oleh-oleh khas untuk keluarga, sahabat, atau rekan kerja.

Bandung punya segalanya, mulai dari camilan tradisional legendaris yang sudah bertahan puluhan tahun hingga oleh-oleh kekinian dengan tampilan modern yang sukses mencuri perhatian generasi muda.

Tidak heran jika wisatawan sering menyempatkan waktu khusus untuk berburu buah tangan sebelum kembali pulang.

Yang membuat oleh-oleh khas Bandung begitu menarik adalah variasinya yang sangat lengkap.

Ada camilan manis, makanan gurih, kudapan ringan, hingga oleh-oleh premium yang cocok dijadikan hadiah spesial.

Beberapa produk bahkan sudah menjadi ikon kota dan hampir selalu masuk daftar wajib beli setiap kali wisatawan datang.

Selain soal rasa, kemasan yang praktis dan mudah dibawa juga menjadi nilai tambah tersendiri.

Jika Anda sedang merencanakan liburan ke Bandung atau mencari rekomendasi buah tangan terbaik yang layak dibeli, daftar ini wajib masuk wishlist belanja Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi oleh-oleh tradisional dan kekinian khas Bandung yang selalu jadi incaran saat berkunjung ke Kota Kembang.

1. Kartika Sari

Kartika Sari merupakan salah satu ikon oleh-oleh paling terkenal di Bandung yang hampir selalu masuk daftar kunjungan wisatawan.

Nama tempat ini sudah sangat melekat sebagai pusat buah tangan khas Bandung, terutama karena produk andalannya berupa pisang bolen yang memiliki banyak penggemar dari berbagai daerah.

Tekstur pastry yang lembut dipadukan dengan isian pisang manis serta tambahan keju atau cokelat menciptakan cita rasa yang khas dan sulit dilupakan.