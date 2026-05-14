11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

JawaPos.Com - Semarang bukan hanya dikenal sebagai kota dengan kekayaan kuliner yang menggoda, tetapi juga sebagai surga bagi para pemburu oleh-oleh khas yang selalu berhasil membuat wisatawan ingin membawa pulang lebih dari satu kotak.

Setelah puas menikmati lumpia, tahu gimbal, nasi ayam, hingga wingko yang legendaris langsung di tempat asalnya, rasanya belum lengkap jika pulang tanpa membawa buah tangan untuk keluarga, teman, atau rekan kerja.

Kota Atlas memang punya banyak pilihan oleh-oleh ikonik, mulai dari camilan tradisional yang sudah eksis puluhan tahun hingga produk kekinian yang sukses menarik perhatian generasi muda.

Yang membuat oleh-oleh khas Semarang begitu menarik adalah variasinya yang sangat beragam.

Ada makanan gurih yang cocok untuk pecinta rasa savory, ada camilan manis yang pas dijadikan teman minum teh atau kopi, hingga buah tangan premium dengan kemasan menarik yang cocok dijadikan hadiah.

Banyak produk bahkan sudah menjadi identitas kuliner Semarang dan hampir selalu masuk daftar wajib beli wisatawan dari berbagai daerah.

Jika Anda sedang merencanakan liburan ke Kota Lumpia atau ingin tahu buah tangan apa saja yang layak dibawa pulang, daftar ini wajib masuk wishlist belanja kuliner Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas oleh-oleh khas Semarang yang paling diburu karena rasanya lezat dan cocok dijadikan buah tangan spesial.

1. Lumpia Semarang

Lumpia menjadi ikon kuliner Semarang yang hampir selalu berada di urutan teratas daftar oleh-oleh wajib beli saat berkunjung ke kota ini.

Kuliner legendaris ini terkenal dengan perpaduan kulit lumpia yang renyah dan isian rebung yang khas, dipadukan dengan ayam, telur, atau udang sehingga menghasilkan cita rasa gurih yang begitu melekat di lidah.

Aroma rebung yang khas justru menjadi daya tarik utama yang membuat lumpia Semarang berbeda dari lumpia daerah lain.

Wisatawan biasanya bisa memilih antara lumpia basah atau lumpia goreng sesuai selera.

Versi basah memiliki tekstur lebih lembut dan juicy, sedangkan versi goreng menawarkan sensasi renyah yang lebih terasa saat digigit.