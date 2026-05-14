Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 14 Mei 2026 | 15.28 WIB

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

Persebaya Surabaya resmi lolos lisensi AFC Champions League Two musim 2025/2026. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi masuk dalam daftar delapan klub Indonesia yang lolos lisensi AFC Champions League Two (ACL 2) untuk musim 2025/2026. Kepastian itu diumumkan Direktur Operasional I.League Asep Saputra dalam hasil Club Licensing Cycle 2025/2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (13/5/2026), sekaligus menegaskan Green Force memenuhi standar kompetisi level Asia.

Keberhasilan Persebaya Surabaya mendapatkan lisensi ACL 2 menjadi sinyal positif bagi kesiapan klub menghadapi persaingan internasional.

Lisensi tersebut hanya diberikan kepada klub yang memenuhi standar ketat AFC dalam aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legal, hingga keuangan.

Bagaimana Persebaya Surabaya Bisa Lolos Lisensi ACL 2?

Persebaya Surabaya berhasil mendapatkan status “granted” atau lolos penuh dalam proses Club Licensing Cycle 2025/2026.

Status ini menempatkan Green Force sejajar dengan klub-klub elite nasional lain yang dianggap siap tampil di kompetisi Asia.

Direktur Operasional I.League Asep Saputra menjelaskan proses lisensi dilakukan melalui evaluasi lima aspek utama.

“Dari 18 klub yang menjalani lisensi, ada 17 klub yang granted Super League. Satunya tidak adalah PSBS Biak,” ujar Asep, Rabu (13/5/2026).

Selain aspek olahraga, AFC juga menilai kesiapan stadion, sistem administrasi klub, legalitas perusahaan, hingga kondisi finansial.

Klub yang lolos penuh berarti mampu memenuhi standar profesional yang ditetapkan konfederasi sepak bola Asia.

Persebaya Surabaya menjadi salah satu dari delapan klub dengan status granted ACL 2.

