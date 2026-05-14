Orang yang Auto Cek Ponselnya Begitu Bangun Tidur di Pagi Hari, Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengecek ponsel begitu bangun tidur (Magnific/stockking)
JawaPos.com - Di era digital, ponsel sudah menjadi benda yang hampir tidak pernah lepas dari tangan. Banyak orang bahkan menjadikannya sebagai “teman pertama” yang dilihat ketika membuka mata di pagi hari.
Alarm berhenti berbunyi, mata masih setengah terbuka, lalu tangan otomatis meraih ponsel untuk melihat notifikasi, media sosial, pesan, atau berita terbaru.
Kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi psikologi modern memandang bahwa pola kecil yang dilakukan secara berulang sering kali mencerminkan kondisi mental, kebutuhan emosional, hingga karakter seseorang.
Bukan berarti semua orang yang langsung mengecek ponsel memiliki kepribadian yang sama. Namun, sejumlah penelitian psikologi perilaku menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut sering berkaitan dengan beberapa pola karakter tertentu.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang langsung mengecek ponselnya begitu bangun tidur.
1. Memiliki Tingkat Kecemasan yang Relatif Tinggi
Salah satu alasan paling umum seseorang langsung memeriksa ponsel saat bangun adalah dorongan untuk memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang “terlewat”. Mereka ingin tahu apakah ada pesan penting, email pekerjaan, kabar keluarga, atau berita mendesak.
Dalam psikologi, perilaku ini sering dikaitkan dengan anticipatory anxiety atau kecemasan antisipatif. Individu merasa perlu memeriksa informasi secepat mungkin untuk meredakan rasa tidak nyaman.
Orang dengan pola seperti ini biasanya:
Sulit benar-benar rileks
Cenderung memikirkan banyak hal sekaligus
Takut tertinggal informasi
Mudah merasa gelisah ketika tidak memegang ponsel
Mereka bukan selalu orang yang lemah secara mental. Justru sering kali mereka adalah individu yang sangat peduli terhadap tanggung jawab dan lingkungan sekitar. Hanya saja, otak mereka terbiasa berada dalam mode “siaga” bahkan sejak baru bangun tidur.
2. Sangat Membutuhkan Rasa Terhubung dengan Orang Lain
Bagi sebagian orang, membuka ponsel di pagi hari bukan soal pekerjaan atau berita, melainkan kebutuhan emosional untuk merasa terkoneksi.
Mereka ingin melihat pesan dari pasangan, teman, keluarga, atau sekadar memeriksa media sosial untuk mengetahui aktivitas orang lain.
Psikologi sosial menyebut bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar akan connection dan belonging. Ketika seseorang merasa nyaman dengan interaksi digital, ponsel menjadi alat utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Ciri ini biasanya tampak pada orang yang:
Senang berkomunikasi
Aktif di media sosial
Mudah merasa kesepian
Menikmati validasi sosial
Suka mengetahui kabar orang lain
Kebiasaan langsung mengecek ponsel bisa menjadi bentuk pencarian rasa aman secara emosional. Mereka merasa hari belum benar-benar dimulai sebelum mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka.
3. Cenderung Perfeksionis dan Berorientasi pada Kontrol
Ada juga orang yang langsung membuka ponsel karena ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana.
Mereka memeriksa kalender, email, jadwal rapat, daftar tugas, hingga pengingat harian sebelum benar-benar bangun dari tempat tidur.
Dalam psikologi kepribadian, perilaku ini sering ditemukan pada individu yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap struktur dan kontrol.
Mereka biasanya:
Menyukai keteraturan
Tidak nyaman dengan ketidakpastian
Sangat terorganisir
Memikirkan produktivitas sejak pagi
Sulit merasa tenang jika ada hal yang belum dicek
Di satu sisi, sifat ini bisa membantu seseorang menjadi disiplin dan sukses dalam pekerjaan. Namun di sisi lain, terlalu cepat membanjiri otak dengan informasi sejak bangun tidur dapat meningkatkan stres dan kelelahan mental.
4. Memiliki Ketergantungan Digital yang Mulai Terbentuk
Psikologi modern juga menyoroti adanya digital dependency atau ketergantungan digital.
Ketika seseorang merasa refleks mengambil ponsel tanpa berpikir, bahkan sebelum benar-benar sadar sepenuhnya, itu bisa menjadi tanda bahwa otak sudah membentuk pola kebiasaan otomatis.
Hal ini terjadi karena notifikasi, pesan, dan media sosial memicu pelepasan dopamin — zat kimia di otak yang berkaitan dengan rasa senang dan penghargaan.
Akibatnya, otak mulai mengasosiasikan ponsel dengan kenyamanan emosional.
Beberapa tanda yang sering muncul:
Merasa cemas ketika baterai habis
Sulit jauh dari ponsel
Langsung membuka aplikasi tanpa tujuan jelas
Merasa “kosong” jika tidak melihat notifikasi
Menggunakan ponsel untuk menghindari rasa bosan
Kebiasaan ini tidak selalu berbahaya, tetapi jika berlebihan dapat memengaruhi kualitas tidur, fokus, dan kesehatan mental.
5. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi
Tidak semua kebiasaan mengecek ponsel di pagi hari berkaitan dengan kecemasan atau ketergantungan.
Sebagian orang memang memiliki tingkat curiosity yang tinggi.
Mereka ingin tahu berita terbaru, tren baru, perkembangan pekerjaan, cuaca, harga saham, atau informasi menarik lainnya.
Orang seperti ini biasanya:
Cepat tertarik pada informasi baru
Aktif mengikuti perkembangan dunia
Suka belajar hal baru
Tidak suka merasa tertinggal tren
Memiliki pola pikir dinamis
Dalam konteks tertentu, kebiasaan ini justru bisa mencerminkan individu yang aktif secara intelektual.
Namun, psikolog juga mengingatkan bahwa terlalu banyak informasi di pagi hari dapat membuat otak cepat lelah sebelum aktivitas utama dimulai.
6. Mudah Terdistraksi
Orang yang langsung membuka ponsel sesaat setelah bangun sering kali memulai hari tanpa jeda mental.
Awalnya mungkin hanya ingin melihat jam atau notifikasi singkat, tetapi akhirnya berlanjut menjadi scrolling media sosial selama 20–30 menit.
Psikologi kognitif menyebut bahwa otak manusia sangat rentan terhadap distraction loop, terutama ketika baru bangun tidur dan kontrol fokus belum sepenuhnya aktif.
Individu dengan pola ini biasanya:
Sulit mempertahankan fokus lama
Mudah berpindah perhatian
Cepat teralihkan oleh notifikasi
Sering merasa waktu berjalan terlalu cepat
Kesulitan memulai pagi dengan tenang
Bukan berarti mereka malas. Banyak orang sebenarnya hanya terjebak dalam desain aplikasi digital yang memang dibuat untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin.
7. Sangat Responsif terhadap Tuntutan Lingkungan
Ada orang yang merasa harus selalu siap merespons pesan atau kebutuhan orang lain.
Begitu bangun tidur, mereka langsung memeriksa apakah ada email kantor, pesan atasan, chat keluarga, atau urusan mendesak lainnya.
Secara psikologis, perilaku ini sering dikaitkan dengan sense of responsibility yang tinggi.
Mereka biasanya:
Sulit mengabaikan pesan
Cepat merespons komunikasi
Tidak nyaman membuat orang menunggu
Memiliki rasa tanggung jawab besar
Ingin dianggap dapat diandalkan
Sifat ini bisa menjadi nilai positif dalam hubungan sosial dan pekerjaan. Namun jika tidak diimbangi batas yang sehat, seseorang bisa mengalami kelelahan emosional karena merasa harus selalu tersedia.
8. Kesulitan Menikmati Keheningan
Pagi hari sebenarnya merupakan salah satu momen paling tenang dalam sehari. Namun sebagian orang merasa tidak nyaman dengan keheningan tersebut.
Karena itu, mereka langsung mencari stimulasi melalui layar ponsel.
Psikologi menunjukkan bahwa sebagian individu memang sulit berada dalam kondisi tanpa distraksi. Otak mereka terbiasa menerima arus informasi terus-menerus.
Akibatnya:
Pikiran cepat merasa bosan
Sulit menikmati momen tanpa aktivitas
Cenderung overthinking ketika suasana terlalu tenang
Membutuhkan hiburan atau stimulasi sejak pagi
Padahal, beberapa menit pertama setelah bangun sebenarnya sangat penting untuk membantu otak beradaptasi secara perlahan sebelum menghadapi berbagai tekanan harian.
Apakah Kebiasaan Ini Selalu Buruk?
Tidak selalu.
Mengecek ponsel di pagi hari bukan otomatis tanda masalah psikologis. Banyak orang melakukannya karena tuntutan pekerjaan, kebutuhan komunikasi, atau sekadar rutinitas modern.
Yang menjadi perhatian adalah ketika kebiasaan tersebut:
Membuat stres meningkat sejak pagi
Mengganggu kualitas tidur
Menyebabkan kecanduan media sosial
Mengurangi fokus
Membuat suasana hati mudah berubah
Psikolog umumnya menyarankan agar seseorang memberi jeda beberapa menit setelah bangun sebelum langsung terpapar layar.
Misalnya dengan:
Minum air putih terlebih dahulu
Peregangan ringan
Bernapas tenang beberapa menit
Membuka jendela atau terkena sinar matahari pagi
Menyusun prioritas harian sebelum membuka media sosial
Langkah kecil seperti ini dapat membantu otak memulai hari dengan lebih stabil.
Kebiasaan langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur ternyata bisa memberi gambaran menarik tentang kepribadian seseorang.
Mulai dari kecenderungan cemas, kebutuhan akan koneksi sosial, rasa ingin tahu tinggi, hingga sifat perfeksionis dan responsif terhadap lingkungan.
Meski begitu, tidak ada satu kebiasaan yang bisa sepenuhnya mendefinisikan karakter seseorang. Psikologi melihat kepribadian sebagai gabungan dari banyak faktor — pengalaman hidup, lingkungan, pola pikir, dan kebiasaan sehari-hari.
Yang paling penting bukan sekadar apakah seseorang membuka ponsel di pagi hari atau tidak, tetapi bagaimana kebiasaan itu memengaruhi kualitas hidup, emosi, dan keseimbangan mentalnya.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat