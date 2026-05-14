Jika Anda Sering Membiarkan Baterai Ponsel Habis, Kemungkinan Besar Anda Memiliki 8 Sifat Mengejutkan dan Tak Terduga Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era modern, ponsel bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ia telah menjadi alarm pagi, kalender kerja, dompet digital, kamera, pusat hiburan, hingga “penyelamat” saat bosan. Karena itu, banyak orang merasa cemas ketika baterai ponsel berada di bawah 20 persen. Bahkan sebagian orang membawa power bank ke mana-mana demi menghindari kondisi low battery. Namun menariknya, ada kelompok orang yang tampak santai saja membiarkan baterai ponsel mereka hampir habis—atau benar-benar mati—sebelum mengisi ulang. Apakah itu hanya kebiasaan buruk? Belum tentu. Dalam psikologi, kebiasaan kecil sering kali mencerminkan pola pikir, cara mengelola emosi, hingga karakter seseorang. Cara seseorang memperlakukan baterai ponselnya mungkin terdengar sepele, tetapi ternyata bisa memberi petunjuk menarik tentang kepribadiannya. Dilansir dari Expert Editor, jika Anda termasuk orang yang sering berkata, “Nanti saja dicas,” lalu mendadak panik ketika baterai tinggal 1 persen, bisa jadi Anda memiliki beberapa sifat unik berikut ini. 1. Anda Cenderung Hidup “Di Saat Ini” Orang yang sering membiarkan baterai ponselnya hampir habis biasanya lebih fokus pada apa yang sedang terjadi saat ini dibanding memikirkan kemungkinan masalah di masa depan. Mereka menikmati percakapan, aktivitas, atau pengalaman yang sedang dijalani tanpa terlalu sibuk mengantisipasi hal-hal kecil seperti daya baterai. Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan kecenderungan present-oriented thinking—cara berpikir yang berpusat pada pengalaman saat ini. Sisi positifnya, orang seperti ini biasanya: lebih spontan, mudah menikmati hidup, tidak terlalu mudah stres karena hal kecil. Namun sisi negatifnya, mereka juga bisa: kurang persiapan, mudah lupa hal teknis, sering berada dalam situasi “mepet”.

2. Anda Tidak Terlalu Suka Dikendalikan Rutinitas



Sebagian orang memiliki kebiasaan disiplin seperti:



mengisi baterai sebelum tidur,

membawa charger cadangan,

mengecek persentase baterai berkali-kali.



Tetapi jika Anda sering membiarkan baterai habis, kemungkinan Anda adalah tipe yang tidak suka hidup terlalu terstruktur.



Anda mungkin merasa rutinitas kecil yang terlalu ketat terasa membatasi kebebasan.



Psikologi kepribadian menunjukkan bahwa sebagian orang memang memiliki kebutuhan tinggi terhadap fleksibilitas. Mereka lebih nyaman menjalani hidup secara mengalir dibanding mengikuti sistem yang terlalu kaku.



Karena itu, mengisi daya ponsel mungkin terasa seperti “tugas tambahan” yang tidak terlalu penting bagi Anda.



3. Anda Memiliki Toleransi Risiko yang Lebih Tinggi



Banyak orang merasa panik ketika baterai tinggal 15 persen.



Namun Anda mungkin berpikir:

“Masih cukup.”

“Atau nanti juga ketemu colokan.”



Kebiasaan ini menunjukkan adanya toleransi terhadap ketidakpastian dan risiko kecil.



Dalam psikologi perilaku, orang dengan toleransi risiko lebih tinggi cenderung:



tidak mudah cemas,

lebih berani mengambil keputusan spontan,

lebih santai menghadapi kemungkinan masalah.



Mereka terbiasa hidup tanpa terlalu banyak “buffer keamanan”.



Tentu saja, ini bukan berarti Anda ceroboh. Bisa jadi Anda hanya lebih percaya bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja.



4. Anda Mudah Tenggelam dalam Aktivitas



Pernah tiba-tiba sadar baterai tinggal 2 persen karena terlalu asyik bekerja, bermain game, menonton video, atau mengobrol?



Ini bisa menjadi tanda bahwa Anda mudah masuk ke kondisi flow.



Dalam psikologi, flow adalah keadaan ketika seseorang begitu fokus dan tenggelam dalam aktivitas hingga kehilangan kesadaran terhadap waktu maupun hal-hal di sekitarnya.



Orang yang sering mengalami flow biasanya:



kreatif,

fokus mendalam,

antusias terhadap sesuatu yang mereka sukai.



Akibatnya, hal teknis seperti baterai ponsel sering terlupakan.



Ironisnya, justru orang yang sangat produktif atau sangat menikmati aktivitas tertentu sering menjadi “korban” baterai habis.



5. Anda Cenderung Tidak Bergantung Penuh pada Ponsel



Ini mungkin terdengar bertolak belakang.



Tetapi sebagian orang yang membiarkan baterai habis sebenarnya memiliki keterikatan emosional yang lebih rendah terhadap ponsel mereka.



Mereka tidak merasa harus selalu:



online,

membalas pesan secepat mungkin,

memantau notifikasi setiap menit.



Ketika baterai habis, mereka mungkin merasa:

“Ya sudah.”



Psikologi modern menunjukkan bahwa ketergantungan digital yang rendah sering berkaitan dengan kemampuan lebih baik dalam melepaskan diri dari tekanan sosial online.



Orang seperti ini biasanya:



lebih nyaman dengan kesendirian,

tidak terlalu haus validasi,

lebih mampu memisahkan dunia nyata dan dunia digital.

6. Anda Bisa Jadi Seorang Penunda Ulung



Mari jujur.



Kadang alasan baterai habis bukan karena sibuk, tetapi karena terus menunda mengisi daya.



“Nanti saja.”

“Sebentar lagi.”

“Masih ada 10 persen.”



Lalu tiba-tiba mati.



Kebiasaan ini dapat berkaitan dengan perilaku procrastination atau menunda pekerjaan kecil yang sebenarnya mudah dilakukan.



Menariknya, penundaan seperti ini sering bukan soal malas. Banyak penelitian psikologi menemukan bahwa procrastination lebih sering berhubungan dengan:



pengelolaan perhatian,

prioritas mental,

respons emosional terhadap tugas kecil.



Mengisi daya terasa tidak mendesak—hingga akhirnya benar-benar mendesak.



7. Anda Adaptif dan Cepat Berimprovisasi



Orang yang terbiasa hidup dengan baterai minim sering memiliki kemampuan improvisasi yang cukup baik.



Mereka terbiasa menghadapi situasi seperti:



mencari colokan mendadak,

menghemat daya,

berpindah ke mode hemat baterai,

memprioritaskan aplikasi penting.



Tanpa sadar, kebiasaan ini melatih fleksibilitas mental.



Dalam psikologi, kemampuan beradaptasi adalah salah satu indikator penting kecerdasan emosional dan ketahanan mental (resilience).



Alih-alih panik, Anda mungkin langsung berpikir:

“Oke, sekarang solusi tercepatnya apa?”



Itu adalah pola pikir yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.



8. Anda Diam-Diam Menyukai Sensasi “Deadline”



Ada orang yang justru merasa lebih hidup ketika berada dalam tekanan kecil.



Baterai tinggal 3 persen?

Waktu tersisa sedikit?

Harus cepat mengambil keputusan?



Bagi sebagian orang, kondisi seperti ini menciptakan dorongan adrenalin ringan yang terasa menstimulasi.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai arousal seeking—kecenderungan menikmati sensasi intensitas atau tekanan tertentu.



Karena itu, hidup terlalu aman, terlalu teratur, atau terlalu terkendali kadang terasa membosankan bagi mereka.



Tanpa sadar, membiarkan baterai hampir habis bisa menjadi bentuk kecil dari pola tersebut.



Apakah Ini Kebiasaan Buruk?



Tidak selalu.



Membiarkan baterai habis sesekali bukan berarti Anda tidak disiplin atau tidak bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, itu hanya refleksi kecil dari cara Anda menjalani hidup.



Namun jika kebiasaan ini mulai:



mengganggu pekerjaan,

membuat komunikasi penting terhambat,

menambah stres,

atau merusak produktivitas,



maka mungkin sudah waktunya membangun kebiasaan yang lebih seimbang.



Psikologi tidak bertujuan memberi label mutlak pada seseorang hanya dari satu kebiasaan kecil. Tetapi kebiasaan sehari-hari memang sering menjadi “jendela kecil” menuju cara berpikir dan karakter seseorang.



Dan siapa sangka, baterai ponsel yang sering habis ternyata bisa mengatakan banyak hal tentang diri Anda.



Penutup



Cara seseorang memperlakukan ponselnya sering kali mencerminkan cara mereka menghadapi hidup: ada yang selalu penuh persiapan, ada yang spontan, ada yang santai, dan ada yang menikmati hidup di ambang deadline.



Jika Anda sering membiarkan baterai ponsel habis, mungkin Anda bukan sekadar pelupa.



Bisa jadi Anda adalah pribadi yang:



fleksibel,

santai menghadapi risiko,

fokus pada momen saat ini,

dan tidak terlalu terikat pada dunia digital.



