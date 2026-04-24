WhatsApp Plus Segera Hadir, Ini Daftar Fitur Premium yang Akan Disertakan

Ilustrasi WhatsApp. (pixabay.com)
JawaPos.com - WhatsApp mulai menjajaki model layanan berbayar dengan menguji paket langganan baru bernama WhatsApp Plus. Uji coba ini pertama kali diterapkan pada sejumlah pengguna di wilayah Eropa, dan diketahui telah muncul di beberapa akun, termasuk milik konsultan media sosial Matt Navarra.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Meta untuk menghadirkan opsi personalisasi yang lebih luas tanpa mengubah fungsi utama aplikasi yang selama ini gratis.
Dalam pernyataan resminya kepada TechCrunch, Meta mengonfirmasi bahwa fitur tersebut masih dalam tahap pengujian terbatas.
“WhatsApp sedang menguji langganan opsional baru bernama WhatsApp Plus, yang dirancang untuk pengguna yang ingin lebih banyak cara dalam mengatur dan mempersonalisasi pengalaman mereka,” ujar juru bicara Meta.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengembangan ini difokuskan pada peningkatan kenyamanan pengguna, bukan menggantikan layanan inti yang sudah ada.
Sejumlah fitur premium mulai disematkan dalam paket ini. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas pin chat secara signifikan.
Jika sebelumnya pengguna hanya bisa menyematkan tiga percakapan, melalui WhatsApp Plus jumlahnya bertambah hingga 20 chat sekaligus. Fitur ini dirancang untuk mempermudah akses ke percakapan penting tanpa harus menggulir layar terlalu jauh.
Selain itu, pengguna juga mendapatkan opsi personalisasi yang lebih beragam, mulai dari pengaturan tema aplikasi, nada notifikasi, hingga nada dering khusus untuk grup tertentu. Tersedia pula sepuluh pilihan nada dering eksklusif yang memberikan variasi saat menerima panggilan.
Dari sisi tampilan, WhatsApp Plus menghadirkan 18 pilihan warna baru yang menggantikan dominasi hijau khas aplikasi. Perubahan ini mencakup seluruh elemen antarmuka.
Tak hanya itu, pengguna juga dapat mengganti ikon aplikasi dengan 14 desain berbeda, mulai dari tampilan klasik hingga efek visual seperti glitter, kosmik, dan pastel minimalis.
