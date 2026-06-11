Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa

Jesse Marsch tetap jadi pelatih Timnas Kanada hingga 2030. (@CANMNT_Official/X)
JawaPos.com - Kanada akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup B yang berlangsung di BMO Field, Toronto, Sabtu (13/6/2026) dini hari WIB.
Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Kanada sedikit lebih diunggulkan, tetapi Bosnia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjalani perjalanan impresif menuju putaran final.
Sebagai salah satu tuan rumah turnamen, Kanada membawa ekspektasi besar dari publik. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan tim berjuluk The Canucks tersebut cukup signifikan.
Mereka tidak lagi dianggap sebagai pelengkap turnamen, melainkan salah satu tim yang mampu memberikan kejutan di level internasional.
Di bawah arahan pelatih Jesse Marsch, Kanada menunjukkan identitas permainan yang lebih agresif dan terorganisasi. Kehadiran sejumlah pemain yang merumput di kompetisi Eropa juga menjadi modal penting untuk bersaing di turnamen terbesar dunia.
Meski begitu, tekanan justru berada di pihak tuan rumah. Bermain di kandang sendiri membuat setiap hasil akan mendapat sorotan besar.
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Kanada tentu ingin membuka turnamen dengan kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menghadapi laga-laga berikutnya.
Perjalanan Kanada menuju Piala Dunia kali ini juga menunjukkan performa yang cukup stabil. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka tidak terkalahkan.
Hasil imbang melawan Republik Irlandia dan Tunisia serta kemenangan atas Uzbekistan dan Guatemala menjadi bukti bahwa tim ini memiliki keseimbangan yang cukup baik antara lini belakang dan lini depan.
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