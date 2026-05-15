Platform Digital Mudahkan Proses Ber-Qurban, Nggak Takut Bau dan Panas Saat Hunting Kambing atau Sapi

JawaPos.com - Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, tren pembelian hewan kurban secara digital semakin diminati masyarakat.

Perubahan gaya hidup yang serba praktis membuat banyak orang mulai beralih dari transaksi konvensional ke layanan kurban berbasis aplikasi yang menawarkan kemudahan memilih hewan, pembayaran, hingga pemantauan distribusi secara transparan dalam satu platform digital.

Bank Mandiri kembali menghadirkan layanan pembelian hewan kurban digital melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat memilih jenis hewan kurban, menyelesaikan pembayaran, hingga menerima laporan distribusi dalam satu platform.

Layanan yang telah tersedia sejak Juni 2024 itu dikelola bersama Mandiri Amal Insani (MAI), lembaga amil zakat nasional yang terafiliasi dengan Bank Mandiri dan fokus pada pengelolaan zakat serta program sosial masyarakat.

Ketua MAI Bily Arkan mengatakan, layanan kurban digital hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi namun tetap ingin menjalankan ibadah kurban dengan mudah dan aman.

“Salah satu kenyamanan yang ditawarkan adalah kemudahan memilih berbagai jenis hewan kurban mulai dari kambing, domba, sapi utuh, hingga program patungan 1/7 sapi sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial setiap nasabah pekurban yang ditawarkan pada fitur ini,” ujar Bily dalam keterangan resminya.

Melalui fitur tersebut, pengguna cukup membuka menu 'Sukha' di aplikasi Livin’ by Mandiri, kemudian memilih kategori 'Donasi & Zakat' dan melanjutkan ke menu “Kurban MAI”.

Setelah menentukan jenis hewan kurban, jumlah pembelian, dan nama pekurban, pembayaran dapat langsung dilakukan melalui rekening yang telah terintegrasi di aplikasi.

Selain pembelian reguler, tersedia pula program yang memungkinkan distribusi hewan kurban menjangkau wilayah-wilayah di berbagai daerah Indonesia. Pilihan harga yang tersedia juga cukup beragam, mulai dari Rp2 jutaan untuk kambing atau program patungan sapi hingga belasan juta rupiah untuk sapi utuh.