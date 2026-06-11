Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

JawaPos.com — Timnas Meksiko akan menghadapi Timnas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Mexico City, Jumat (12/6/2026) pukul 02.00 WIB.

Bermain sebagai tuan rumah, El Tri diunggulkan meraih kemenangan dan mengamankan tiga poin penting untuk membuka perjalanan mereka di turnamen terbesar dunia.

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Mampukah Meksiko Memanfaatkan Status Tuan Rumah? Meksiko datang ke Piala Dunia 2026 dengan beban sekaligus keuntungan sebagai salah satu tuan rumah.

Dukungan puluhan ribu suporter di Estadio Azteca diperkirakan menjadi faktor penting dalam upaya mereka meraih kemenangan perdana.

Pertandingan ini juga menghadirkan kenangan tersendiri bagi kedua tim.

Meksiko dan Afrika Selatan pernah bertemu pada laga pembuka Piala Dunia 2010 saat Bafana Bafana menjadi tuan rumah, dan kala itu pertandingan berakhir imbang 1-1.

Di bawah arahan Javier Aguirre, performa Meksiko sempat mengalami pasang surut. Namun menjelang turnamen, mereka menunjukkan peningkatan signifikan setelah meraih tiga kemenangan beruntun atas Ghana, Australia, dan Serbia.

Kemenangan 5-1 atas Serbia menjadi sinyal kuat kebangkitan El Tri. Sebelumnya mereka juga sukses menahan dua tim kuat Eropa, Portugal dan Belgia, yang menunjukkan peningkatan stabilitas permainan di semua lini.