Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

Timnas Meksiko diunggulkan meraih kemenangan saat menghadapi Afrika Selatan pada pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Mexico City. (Instagram @miseleccionmx)
JawaPos.com — Timnas Meksiko akan menghadapi Timnas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Mexico City, Jumat (12/6/2026) pukul 02.00 WIB.
Bermain sebagai tuan rumah, El Tri diunggulkan meraih kemenangan dan mengamankan tiga poin penting untuk membuka perjalanan mereka di turnamen terbesar dunia.
Meksiko datang ke Piala Dunia 2026 dengan beban sekaligus keuntungan sebagai salah satu tuan rumah.
Dukungan puluhan ribu suporter di Estadio Azteca diperkirakan menjadi faktor penting dalam upaya mereka meraih kemenangan perdana.
Pertandingan ini juga menghadirkan kenangan tersendiri bagi kedua tim.
Meksiko dan Afrika Selatan pernah bertemu pada laga pembuka Piala Dunia 2010 saat Bafana Bafana menjadi tuan rumah, dan kala itu pertandingan berakhir imbang 1-1.
Di bawah arahan Javier Aguirre, performa Meksiko sempat mengalami pasang surut. Namun menjelang turnamen, mereka menunjukkan peningkatan signifikan setelah meraih tiga kemenangan beruntun atas Ghana, Australia, dan Serbia.
Kemenangan 5-1 atas Serbia menjadi sinyal kuat kebangkitan El Tri. Sebelumnya mereka juga sukses menahan dua tim kuat Eropa, Portugal dan Belgia, yang menunjukkan peningkatan stabilitas permainan di semua lini.
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Afrika Selatan datang ke Piala Dunia dengan status tim yang kembali tampil setelah absen dalam tiga edisi terakhir. Keberhasilan lolos dari kualifikasi zona Afrika menjadi bukti perkembangan signifikan skuad asuhan Hugo Broos.
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