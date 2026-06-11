Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!

Son Heung-min dan Patrik Schick menjadi pemain kunci yang diprediksi menentukan hasil laga Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026. (Instagram @hm_son7, @p_schicky)
JawaPos.com- Son Heung-min sudah siap memberikan yang terbaik di laga tim nasional Korea Selatan melawan Republik Ceko. Laga Grup A Piala Dunia 2026 bakal dimainkan di Estadio Akron, Jumat (12/6) pukul 09.00 WIB.
Kapten timnas Korea Selatan mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik setelah menjalani musim perdana di LAFC. Son Heung-min juga berharap hasil terbaik bagi timnasnya.
"Saya senang bisa kembali ke Piala Dunia, yang telah saya impikan sejak kecil. Saya telah mempersiapkan diri dengan sangat keras sejak meninggalkan AS. Saya bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Saya akan mempersiapkan diri dengan baik untuk meraih hasil yang bagus besok," kata Son Heung-min saat jumpa pers yang dikutip Osen, Kamis (11/6).
Pemain berusia 33 tahun itu mengakui Republik Ceko memiliki pemain hebat. Sebagai salah satu pemain andalan, Son Heung-min ingin membantu timnas Korea Selatan.
"Karena ini bukan olahraga individu, saya hanya memikirkan tim nasional. Ada banyak pemain hebat di tim lawan juga. Namun, mengingat ini adalah pertandingan melawan Republik Ceko, saya hanya memikirkan bagaimana saya dapat membantu tim," ujar Son.
Suasana skuad timnas Korea Selatan sangat baik menjelang laga melawan Republik Ceko. Son melihat rekan setimnya bekerja keras dan berharap dapat membuahkan tiga poin perdana.
"Suasana tim sangat baik sejak dipanggil. Semua orang bekerja sangat keras untuk tim nasional. Bahkan, mereka bekerja sangat keras sehingga kami harus menenangkan mereka. Saya berharap semua yang telah kami persiapkan akan membuahkan hasil di lapangan. Para pemain sepenuhnya pantas mendapatkan itu," pungkas Son Heung-min.
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