15 Tahun Memimpin, Tim Cook Umumkan Mundur dari CEO Apple, Siapakah Penggantinya?

JawaPos.com - Setelah hampir 15 tahun memimpin, Tim Cook resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Apple. Pergantian kepemimpinan ini menandai babak baru bagi raksasa teknologi asal Cupertino tersebut, sekaligus menjadi akhir dari salah satu era paling berpengaruh dalam sejarah perusahaan.

Dalam pengumuman resmi pada Senin (20/4), Tim Cook akan tetap menjabat sebagai CEO hingga 1 September mendatang. Setelah itu, posisinya akan digantikan oleh John Ternus, yang saat ini menjabat sebagai Senior Vice President of Hardware Engineering.

Mengutip keterangan resmi di blog resminya, meski mundur dari kursi CEO, Cook tidak sepenuhnya meninggalkan Apple. Ia akan beralih ke jajaran dewan direksi sebagai Executive Chairman, memastikan perannya tetap strategis dalam arah perusahaan ke depan.

Baca Juga:11 Cara Sederhana yang Dilakukan Istri Cerdas untuk Membuat Suami Selalu Ingat Betapa Berharganya Mereka dalam Hubungan

Sebagai informasi, Tim Cook mulai menjabat sebagai CEO Apple pada 24 Agustus 2011, menggantikan pendiri sekaligus ikon perusahaan, Steve Jobs, yang wafat dua bulan kemudian. Di bawah kepemimpinannya, Apple mengalami transformasi besar, baik dari sisi bisnis maupun inovasi produk.

Ia dikenal sebagai sosok yang memperkuat rantai pasok global Apple sekaligus mendorong pertumbuhan perusahaan ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Selama masa jabatannya, Apple tidak hanya menyempurnakan lini iPhone sejak generasi iPhone 5, tetapi juga meluncurkan berbagai produk baru seperti Apple Watch dan HomePod.

Di sektor layanan, Apple di bawah Cook juga memperluas ekosistem digitalnya melalui peluncuran Apple Music, Apple TV Plus, dan Apple Fitness Plus.

Pencapaian finansial Apple selama era Cook pun mencetak sejarah. Pada 2018, Apple menjadi perusahaan AS pertama yang mencapai valuasi USD 1 triliun, sebelum melesat melewati USD 3 triliun pada 2022.

Bahkan pada Oktober lalu, valuasi perusahaan sempat menembus $4 triliun, hanya beberapa bulan sebelum ulang tahun ke-50 Apple pada 1 April.