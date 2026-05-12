Trump Boyong Elon Musk dan Tim Cook dalam Kunjungan ke Tiongkok di Tengah Ketegangan Teknologi AS-Beijing

JawaPos.com — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan membawa sejumlah tokoh berpengaruh dari sektor teknologi, keuangan, hingga manufaktur dalam kunjungan resminya ke Tiongkok pekan ini. Kehadiran para eksekutif tersebut menunjukkan bahwa hubungan Washington–Beijing kini semakin ditentukan oleh kekuatan korporasi global dan rantai pasok teknologi.

Nama-nama besar yang diperkirakan ikut dalam delegasi resmi itu antara lain CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO BlackRock Larry Fink, hingga pimpinan Boeing, Meta, Visa, Goldman Sachs, Mastercard, Qualcomm, dan Citi. Kehadiran para eksekutif tersebut memperlihatkan bagaimana agenda perdagangan, kecerdasan buatan, energi, dan manufaktur kini menjadi inti hubungan dua ekonomi terbesar dunia.

Dilansir dari ABC News, Selasa (12/5/2026), sebanyak 17 eksekutif Amerika Serikat akan bergabung dalam perjalanan Trump ke Beijing. Media itu melaporkan bahwa Trump akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di tengah meningkatnya ketegangan ekonomi dan teknologi antara kedua negara. “Washington dan Beijing berada dalam ketegangan terkait berbagai isu utama mulai dari tarif perdagangan hingga perang Iran dan Taiwan,” tulis ABC News.

Selain Musk, Cook, dan Fink, delegasi tersebut juga diisi Dina Powell McCormick dari Meta, Kelly Ortberg dari Boeing, Ryan McInerney dari Visa, Stephen Schwarzman dari Blackstone, Brian Sikes dari Cargill, Jane Fraser dari Citi, David Solomon dari Goldman Sachs, Jacob Thaysen dari Illumina, hingga Michael Miebach dari Mastercard. Sementara itu, CEO Cisco Chuck Robbins disebut diundang, tetapi batal hadir karena agenda laporan keuangan perusahaan.

Kunjungan ini menjadi ujian penting bagi gencatan perang dagang yang masih rapuh antara Washington dan Beijing. Sebelumnya, kedua negara sempat saling memberlakukan tarif lebih dari 100 persen terhadap sejumlah produk sebelum akhirnya ditangguhkan usai pertemuan Trump dan Xi di Korea Selatan pada Oktober 2025.

Reuters melaporkan pemerintah AS dan Tiongkok diperkirakan akan membentuk forum baru untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi bilateral. Selain itu, Beijing disebut tengah menyiapkan pengumuman pembelian pesawat Boeing, produk pertanian Amerika Serikat, serta energi sebagai bagian dari paket kerja sama baru.

Di sisi lain, isu kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diperkirakan menjadi salah satu topik paling sensitif dalam pertemuan Trump dan Xi. ABC News menulis, “Ketika Trump terakhir kali mengunjungi Tiongkok pada 2017, kecerdasan buatan belum menjadi pusat kekuatan global. Kini, situasinya berubah.”

Perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat juga menghadapi dilema besar. Banyak rantai pasok industri teknologi global masih sangat bergantung pada manufaktur Tiongkok, sementara Washington terus memperketat pembatasan ekspor cip AI canggih ke Beijing. Kondisi tersebut membuat tokoh seperti Tim Cook dan Elon Musk memiliki posisi strategis dalam negosiasi ekonomi kedua negara.

Sementara itu, BBC melaporkan bahwa juru bicara Illumina menyatakan CEO perusahaan tersebut, Jacob Thaysen, “merasa terhormat menjadi bagian dari delegasi ini” dan berharap kunjungan ke Tiongkok dapat menjadi “kesempatan untuk memperkuat hubungan serta membentuk masa depan pengobatan presisi berbasis genetika.”