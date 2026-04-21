Siapakah John Ternus? Insinyur Low Profile yang Kini Gantikan Tim Cook Pimpin Apple

JawaPos.com - Pengunduran diri Tim Cook sebagai CEO Apple setelah hampir 15 tahun membuka babak baru bagi perusahaan teknologi terbesar dunia itu. Sorotan kini tertuju pada sosok penggantinya, John Ternus, figur internal yang selama ini bekerja di balik layar, namun punya pengaruh besar terhadap produk-produk ikonik Apple.

Karier Panjang, Setengah Hidup di Apple

Mengutip berbagai sumber dan blog resmi Apple, di usia 51 tahun, Ternus disebut telah menghabiskan hampir separuh hidupnya di Apple. Ia bergabung pada 2001 sebagai bagian dari tim desain produk, pekerjaan keduanya setelah sempat bekerja di perusahaan kecil perangkat realitas virtual, Virtual Research Systems.

Perjalanan kariernya terbilang stabil namun signifikan. Ia diangkat menjadi Vice President of Hardware Engineering pada 2013, lalu naik ke posisi Senior Vice President pada 2021.

Dengan kata lain, selama lebih dari dua dekade, Ternus tumbuh bersama Apple dari level teknis hingga jajaran eksekutif tertinggi.

Menariknya, Ternus 15 tahun lebih muda dari Cook. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Apple tengah menyiapkan kepemimpinan jangka panjang, mengingat perusahaan ini dikenal menjaga kontinuitas, hanya memiliki dua CEO sepanjang milenium ini, termasuk Steve Jobs.

Insinyur di Balik Produk Ikonik Apple

Sebagai pimpinan divisi hardware engineering, Ternus memegang kendali atas seluruh pengembangan perangkat keras Apple, posisi krusial di perusahaan yang identik dengan produk seperti iPhone dan MacBook.

Ia dikenal terlibat langsung dalam pengembangan berbagai produk penting, mulai dari AirPods, Apple Watch, hingga perangkat masa depan seperti Vision Pro. Tak hanya itu, Ternus juga memainkan peran penting dalam transisi besar Apple dari prosesor Intel ke Apple Silicon, langkah strategis yang mengubah performa dan efisiensi perangkat mereka.