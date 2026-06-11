Tidak Cuma Angkat Senjata, Bela Negara Kini Juga Bicara Kedaulatan Ekonomi dan Literasi Keuangan

JawaPos.com – Ketahanan ekonomi keluarga kini dinilai menjadi salah satu tantangan penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Di tengah meningkatnya persoalan utang rumah tangga, rendahnya literasi keuangan, serta tekanan ekonomi yang dihadapi banyak masyarakat, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI dan SyaREA World menggelar pelatihan Cara Cerdas Kelola Uang (CCKU) di Bogor.

Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta dari kalangan TNI, pemerintah, aparat keamanan, hingga pelaku usaha itu mengangkat tema Bela Negara Melalui Kedaulatan Ekonomi.

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Komandan PMPP TNI, Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, dalam keterangannya menilai bahwa tantangan ekonomi saat ini tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, keluarga yang kuat secara finansial akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan bangsa.

“Di sisi ekonomi kita juga ingin merdeka. Dan kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang karena informasi dan pembelajaran yang kita dapatkan bisa mengubah langkah ke depan agar lebih berhati-hati sehingga anak cucu juga selamat di masa mendatang,” kata Iwan.

Ia menjelaskan bahwa PMPP TNI saat ini juga mencermati berbagai ancaman nonmiliter yang dapat memengaruhi ketahanan bangsa, mulai dari disinformasi, serangan siber, penyalahgunaan teknologi digital, hingga persoalan ekonomi dan sosial yang berpotensi melemahkan stabilitas masyarakat.

Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi teoritis, tetapi juga diajak menyusun perencanaan keuangan pribadi dan keluarga, memetakan arus kas, mengevaluasi strategi pelunasan utang, hingga merancang tujuan keuangan jangka panjang.

Fasilitator SyaREA World, dr. Karmono Sutadi, mengatakan bahwa masalah keuangan sering kali tidak berkaitan dengan besarnya pendapatan seseorang, melainkan cara mengelola uang yang dimiliki.